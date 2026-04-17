Entre Ríos cerró 2025 con superávit primario, pero la deuda y los intereses empujan el resultado a déficit

Imagen de archivo de la Casa de Gobierno. El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) analizó la ejecución de las cuentas públicas de Entre Ríos a diciembre de 2025

El Instituto de Investigaciones del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) realizó un informe sobre la ejecución presupuestaria provincial al cierre de 2025, que muestra señales mixtas en las cuentas públicas.

La provincia registró un superávit primario de $6,5 mil millones, lo que indica que los ingresos fueron suficientes para cubrir los gastos corrientes. Sin embargo, al incorporar los intereses de deuda, que ascendieron a $136,7 mil millones, el resultado financiero se tornó deficitario en $130,2 mil millones.

En cuanto a los recursos, los ingresos totales crecieron un 7% en términos reales, con desempeños dispares. La coparticipación nacional se mantuvo prácticamente estancada (0% real), mientras que los recursos tributarios provinciales aumentaron un 12% real, consolidándose como el principal motor del crecimiento. Por su parte, las transferencias nacionales registraron un fuerte incremento (132% real), aunque con impacto limitado debido a su baja participación en el total.

Dentro de la estructura tributaria, Ingresos Brutos continúa siendo el principal impuesto provincial, concentrando el 70% de la recaudación, con una leve suba en términos reales.

Por el lado del gasto, el primario creció un 8% real, impulsado principalmente por los gastos corrientes (+7%), en especial el empleo público (42% del total) y la seguridad social (23%). A su vez, se destacó una fuerte recuperación de la inversión pública (+76% real), aunque su participación sigue siendo reducida (3% del gasto total).

En materia de servicios de seguridad social, se registró un déficit de $239 mil millones, equivalente al 4,4% del gasto total, como consecuencia de un crecimiento de las prestaciones superior al de los ingresos.

Finalmente, la deuda pública provincial alcanzó los $1,01 billones, representando el 17% de los recursos anuales. Si bien creció apenas un 2% en términos reales, se mantiene una elevada exposición en moneda extranjera, que representa el 71% del total. En cuanto a su composición, el 52% corresponde a títulos públicos y el 33% a deuda con el Estado nacional.

El informe completo