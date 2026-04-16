Políticas para la República reclamó por la reglamentación de la ordenanza de prevención del suicidio en Paraná

El partido presentó una petición formal a Rosario Romero, para que el Ejecutivo municipal reglamente de manera urgente la Ordenanza Nº 10.147, que crea el Programa Municipal de Prevención del Suicidio. La norma impulsada por el bloque de PR fue aprobada por unanimidad el 5 de diciembre de 2023 y debía reglamentarse en un plazo de 60 días, plazo que hoy se encuentra ampliamente vencido.

En la nota presentada, el presidente de Políticas para la República (PR), Armando Sánchez, expresó la "profunda preocupación institucional y humana" que genera la falta de implementación de esta herramienta clave para la salud mental de la ciudad. Según se detalla, la Municipalidad no está aplicando actualmente ninguna política pública concreta de prevención del suicidio, ya que el primer paso indispensable es la reglamentación de la ordenanza vigente.

Según indicaron desde la agrupación política, “la preocupación se sustenta en datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, que muestran que Entre Ríos continúa siendo, por cuarto año consecutivo, la provincia con mayor tasa de suicidios del país, alcanzando 19,8 casos por cada 100.000 habitantes mayores de cinco años, más del doble de la tasa nacional (9,8)”. El informe mencionado también señala que el Departamento Paraná presenta cifras por encima de la media nacional. "Hoy Paraná no tiene ninguna política activa de prevención del suicidio", expresaron.

"Cada día sin reglamentación es un día sin políticas activas, sin campañas de concientización, sin equipos interdisciplinarios funcionando. Es un día en el que el Estado llega tarde", señala el documento presentado. "Detrás de cada número hay un nombre, una historia, una familia que atraviesa un dolor que deja marcas para siempre".

La Ordenanza Nº 10.147 establece un programa basado en tres ejes estratégicos —Concientización, Sensibilización y Articulación— que solo pueden ponerse en marcha si el Ejecutivo municipal cumple con su obligación legal. "Sin reglamentación, el programa existe solo en el papel, mientras la problemática es real, urgente y dolorosa", advierte PR.

La presentación firmada por Armando Sánchez también recuerda que la Ordenanza Nº 9.688, sancionada en 2018 y destinada a crear la Red Municipal de Tratamientos en Adicciones, tampoco fue reglamentada ni implementada en seis años, pese a que las adicciones y la salud mental son problemáticas estrechamente vinculadas.

Asimismo, PR destacó que otros municipios del país ya han avanzado en la aprobación de ordenanzas inspiradas en el trabajo realizado en Paraná, como el caso de Goya (Corrientes), que contó con acompañamiento técnico de Políticas para la República. "Resulta difícil comprender que otras localidades avancen con mayor rapidez que nuestra propia gestión municipal, teniendo aquí las herramientas listas y aprobadas", señala la nota.

Finalmente, el partido solicitó que la reglamentación de ambas ordenanzas sea considerada prioritaria e impostergable, subrayando que no se trata de un gesto político sino de una acción concreta que "puede salvar vidas, acompañar a quienes hoy están solos y ofrecer esperanza a quienes sienten que no la tienen".

APF