"El Reino", la serie argentina de Netflix que generó polémica y debate

Las producciones argentinas suelen generar debate al tocar temas sensibles, algo que frecuentemente se atribuye a los relatos basados en hechos reales. Sin embargo, esta serie disponible en Netflix es una de las que más repercusión ha cosechado.

Con una trama cruda que impacta al recrear una situación atípica para el contexto local, consiguió atrapar a los espectadores. La producción cuenta con los elementos necesarios para captar la atención y generar recomendaciones constantes.

De qué trata El Reino

El Reino sigue los pasos de Emilio Vázquez Pena, un reconocido pastor evangélico que es candidato a vicepresidente. Pero todo se sale de control cuando, en un hecho poco claro, su compañero de fórmula y favorito a la presidencia es asesinado en pleno acto de cierre.

Aquí la serie toma dos caminos, los cuales, si bien se conectarán una vez que se empiece a aclarar el panorama, funcionan como excelentes disparadores para mostrar la vida del protagonista. Es que Vázquez Pena, interpretado por Diego Peretti, ocupa el lugar de su amigo y retoma la candidatura de su partido, mostrando un perfil oscuro y sediento de poder, con la fe como su mayor herramienta de manipulación.

Pero mientras la campaña sigue en pie y el líder religioso toma cada vez más relevancia después del hecho que disparó su imagen, está la investigación por el atentado. Quién fue, por qué razones y con qué fin son preguntas que en un principio no tendrán respuestas, pero que, al aclararse, empezarán a acechar al nuevo candidato a presidente.

Elenco de El Reino

-Chino Darín

-Nancy Dupláa

-Joaquín Furriel

-Peter Lanzani

-Mercedes Morán

-Diego Peretti

-Vera Spinetta

-Nico García Hume

-Victoria Almeida

-Santiago Korovsky

Fuente: Ámbito.