El olfato del can “Mike” fue clave para detectar droga en un control sobre la Autovía 18

Un procedimiento de rutina en el marco de los operativos “Rutas Seguras” terminó con el secuestro de estupefacientes gracias a la intervención decisiva del can detector de narcóticos “Mike”, cuyo olfato permitió descubrir la sustancia oculta entre las pertenencias de uno de los ocupantes de un vehículo.

El hecho se registró durante la tarde, en un control desplegado por la Jefatura de Policía Departamental San Salvador sobre la Autovía Nacional Nº 18, a la altura del acceso a General Campos. Allí, efectivos interceptaron un automóvil Fiat Palio en el que viajaban dos hombres mayores de edad provenientes de Concordia y con destino a Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe.

Según se informó, la actitud nerviosa de los ocupantes despertó sospechas en los uniformados, lo que motivó la intervención del personal de Drogas Peligrosas. Fue en ese momento cuando entró en acción “Mike”, el perro entrenado para la detección de estupefacientes, quien marcó de manera precisa la posible presencia de droga entre las prendas de uno de los sujetos.

A partir de esa señal, los agentes procedieron a una requisa más exhaustiva que permitió hallar un envoltorio con material vegetal. Tras ser sometido a reactivos químicos, el contenido dio resultado positivo para cannabis sativa.

El procedimiento se realizó con conocimiento de la Fiscalía en turno, que dispuso la identificación de ambos hombres, mientras que la sustancia fue formalmente secuestrada.