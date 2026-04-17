La conductora Mirtha Legrand utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores sobre su estado de salud, luego de que se vio obligada a suspender las grabaciones de La Noche de Mirtha de este viernes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la diva atraviesa un resfriado y debió mantener reposo por recomendación médica. Finalmente, Juana Vialre conducirá en su lugar.

Alrededor de las 15 hs de este viernes, Legrand escribió un mensaje en su cuenta oficial de X, contando la razón detrás de la cancelación de las grabaciones de su ciclo en El Trece: “Como siempre les digo, la leyenda continúa… sólo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo!”, informó.

Fiel a su estilo, se despidió de sus seguidores con cariño: “Besito, chau chau”.

Mirtha Legrand sobre su salud: “La leyenda continúa"Esta semana, los invitados a La Noche de Mirtha son el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi, la senadora Carolina Losada, el periodista Edgardo Alfano y el empresario Ricardo Biasotti.

Fuente: Noticias Argentinas.