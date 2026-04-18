TC Pista: Santilli Pazos se quedó con la pole en Concepción del Uruguay

Este sábado se desarrolló la actividad correspondiente al TC Pista con la participación de 18 pilotos y la representación entrerriana en manos de Manuel Borgert. El gran ganador de la jornada fue Nicanor Santilli Pazos, que firmó la pole position.

El piloto del Fadel Werner Competición logró un tiempo de un minuto, 26 segundos y 456 milésimas a bordo de su Ford Mustang para quedarse con una importante victoria en la clasificación. El segundo lugar fue para Bautista Damiani, que fue apenas 10 milésimas más lento a bordo de su Chevrolet Camaro.

Ellos dos serán los responsables de liderar las series que se disputarán este domingo a partir de las 10.05. Quien tendrá que remontar es el ramirense Manuel Borgert, que clasificó en el 11° lugar, a un segundo y 292 milésimas del vencedor. El domingo partirá en la sexta posición de la primera serie, solo con tres autos por detrás.

La final para esta categoría el domingo será a partir de las 12.45 y tendrá una extensión máxima de 20 vueltas o 40 minutos, lo que suceda primero.

Clasificación | TC Pista | Fecha 4 (en Concepción del Uruguay)

1°) Nicanor Santilli Pazos (Ford): 1’26”456/1000.

2°) Bautista Damiani (Chevrolet): a 10/1000.

3°) Eugenio Provens (Dodge): a 114/1000.

4°) Felipe Bernasconi (Toyota): a 372/1000.

5°) Lucas Guerra (Torino): a 461/1000.

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11°) Manuel Borgert (Ford): a 1”292/1000.