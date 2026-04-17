Alarma por amenazas: “Debería haber una resolución del CGE para no dejar en la incertidumbre a las escuelas”

El secretario General de la Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Manuel Gómez, se refirió a la situación que se vive en las escuelas de la provincia ante la aparición de mensajes con amenazas de tiroteos y masacres, lo que genera alarma tras lo ocurrido en una institución de San Cristóbal, Santa Fe, hace tres semanas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Gómez señaló: “Uno entiende que lo que pasa en la escuela no es ajeno a lo que pasa en la sociedad. Entonces, estas situaciones que muchas veces se plantean en esta línea muy delgada de la broma y de hechos que han sucedido en nuestro país, en otras provincias, obviamente que demanda que las instituciones escolares estén a la altura de esta circunstancia y tiene que ser parte de esta tarea pedagógica y de las herramientas que el docente, los equipos directivos, tienen que tener, obviamente con el acompañamiento institucional, ya sea de las Departamentales de Escuela y del Consejo General de Educación”.

“Esto es parte de los procesos de socialización, lamentablemente esta escalada de violencia que se dan alrededor de las escuelas, en Paraná venimos de situaciones acá en la escuela Bazán y Bustos, donde nuevamente se reiteran estas situaciones de violencia y balaceras alrededor de la escuela, y en este momento esta situación que se está analizando por lo que ocurrió en la provincia de Santa Fe, y esto obviamente es para abordarse en cada una de las instituciones en la justa medida. A esto hay que atenderlo en su justa medida, no hay que sobredimensionar porque sabemos que muchas veces se causa el efecto contrario si no se lo aborda correctamente”, evaluó.

Respecto a la forma en que se acciona en las escuelas de Paraná, comentó: “Por lo que nos están haciendo saber, en algunas escuelas han procedido a hacer cacheos al ingreso de las instituciones. Obviamente que cada institución en esta situación de alarma que se ha generado, están preocupadas, hay una preocupación real y lo que corresponde es atenderla. Cada institución tiene sus particularidades, las instituciones a través de sus equipos directivos, equipos pedagógicos, equipos de docentes, tienen que tener ese termómetro y la manera de encarar esta situación, porque es un tema delicado y hay que abordarlo de manera adecuada”.

Consultado sobre cuál sería la manera adecuada de abordarlo, Gómez refirió: “En la institución escolar hay que debatir profundamente uno de los principios vectores que tiene la escuela, y hoy en el siglo XXI hay que focalizar en lo que son los procesos de humanización. Muchas veces nosotros tenemos esquemas que tienen que ver con disciplinas que se trabajan en la organización curricular, y hoy nosotros vemos que hace falta volver a trabajar sobre principios organizadores de la sociedad misma, de lo que es una convivencia escolar, que no solamente es escolar, es una convivencia que es un concepto mucho más amplio de la vida en sociedad. Porque la violencia es una forma de resolver conflictos y los educadores, los trabajadores de educación sabemos que es una instancia que nosotros tenemos que evitar y justamente esa violencia debe ser reemplazada por la palabra, por la posibilidad de comunicarnos, de entendernos, y esto no implica no debatir ideas. Todo lo contrario”.

“Y por ahí también inclusive hay un debate más amplio de lo que entendemos por democracia, porque la democracia justamente es construir los consensos necesarios, a sabiendas de que tenemos diversas miradas, diversas perspectivas, pero que nos obliga como sociedad a encontrar esos puntos de encuentro”, agregó.

En este marco, dijo que no desde el gremio no tienen registro de que en Paraná haya escuelas con clases suspendidas.

En cuanto a la implementación de cacheos en las escuelas, refirió que “esa situación es un tema muy delicado y nosotros recién nos estamos enterando esta mañana, por lo tanto, vamos a seguir charlando y acompañando a las comunidades, si hay alguna duda. Entiendo que tal vez no sea el término de lo que uno imagina cuando escucha la palabra cacheo, creo que tiene que ver con algo donde se apela a la voluntad de los estudiantes en pos de despejar dudas, si las hubiera, porque se generan situaciones que tal vez no estaban presentadas en las instituciones y se genera todo un nivel de psicosis que la verdad es contraproducente, eso sí también hay que decirlo”.

Por otra parte, consultado sobre el diálogo o debate que se dio en las escuelas tras lo ocurrido en San Cristóbal, donde un chico mató a un compañero, Gómez sostuvo que “hay una cuestión respecto al límite de las instituciones en cuanto a lo que deben trabajar y a lo que realmente sucede. Cuando uno está frente al aula, las situaciones que suceden en la sociedad tienen que ser abordadas, es parte de los aprendizajes, y de los debates, inclusive en las distintas perspectivas que pueden existir. Institucionalmente, el Consejo General de Educación está, entre comillas, elaborando o esperando indicaciones y la verdad es que eso también sorprende, y esperemos que como órgano organizador de la educación en la provincia de Entre Ríos, se den las referencias precisas para que no quede nuevamente liberado a cada una de las instituciones la definición de qué hacer”.

“Y en este marco general siempre uno entiende que las particularidades de las instituciones las tienen los equipos directivos, pero debe haber un marco organizador que es el marco de la ley, de la norma, de una resolución que sería lo que puede emitir el Consejo, para justamente no dejar en la incertidumbre y sumar preocupación en estas situaciones”, concluyó.