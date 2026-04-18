Tras la explosión en Villaguay, Lucía despertó y evoluciona favorablemente

Lucía, una de las víctimas de la explosión del bar en Villaguay.

Lo confirmó su familia. La joven sigue en un estado sumamente delicado, pero la novedad abre una luz de esperanza.

La familia de Lucía, una de las tres víctimas de la explosión ocurrida el 27 de marzo en un bar de Villaguay, compartió un nuevo parte médico con noticias alentadoras sobre su estado de salud. Confirmaron que la joven despertó y se encuentra consciente, en un avance considerado muy importante dentro de su recuperación.

Según informaron sus seres queridos, pudieron verla y también comunicarse con ella: “Pudimos verla y logramos comunicarnos con ella para transmitirle tranquilidad. Aún no puede hablar, pero nos responde con movimientos de cabeza”, señalaron.

El progreso fue recibido con emoción por su entorno cercano, que lo definió como un paso significativo en medio de un proceso que sigue siendo delicado. Además, la familia indicó que los médicos comenzarán a movilizarla entre una y dos veces por día para que recupere fuerzas. También precisaron que sus valores y curaciones se mantienen estables.

En ese marco, mencionaron que solo se registraron algunos picos de fiebre, aunque aclararon que no revisten gravedad. Mientras continúa la evolución, sus familiares renovaron el pedido de acompañamiento. “Seguimos pidiendo por este milagro de Lucía, Martín y Nico. Sus fuerzas llegan”, expresaron.

Fuente: Ahora.