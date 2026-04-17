Kerz: “Hay que trabajar en la escuela sobre la responsabilidad en redes y las consecuencias que puede tener”

“Lo que más me preocupa es que las escuelas hoy también tienen que trabajar determinadas herramientas -en todo lo que tiene que ver con la enseñanza, el aprendizaje, lo pedagógico- sobre cómo uno asume con responsabilidad el tema de las redes y de las decisiones que uno toma, que siempre tienen consecuencias", afirmó Kerz.

El sociólogo, expresidente del Consejo General de Educación (CGE) y exsecretario de Articulación Educativa del gobierno de Rogelio Frigerio por pocas semanas, Jorge Kerz, analizó la situación que se vive en las escuelas de la provincia ante la aparición de mensajes con amenazas de tiroteos y masacres.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Kerz consideró que la situación “es compleja, pero no es inmanejable. Los chicos hoy con el tema de las redes y esta posibilidad de expandir cuestiones tienen facilidades, por eso hay que trabajar bastante en las escuelas las temáticas, y después hay que saber que la amenaza, la haga quien la haga, es un delito y eso hay que hablarlo con los chicos. Más con esta ley que cambiaron los legisladores irresponsables con el tema de la edad de punibilidad –que merecía otra conversación- ahora es un delito mucho más serio”.

“Las escuelas pueden hacer algo, hay que bajar los decibeles, hay que hablar con la familia, corresponde hacer la denuncia correspondiente desde la autoridad de la escuela porque es una amenaza, igual sabiendo que, en gran parte, es una movida de una cantidad de pibes que lo hacen como chiste, como pasó con el jugador de fútbol que hace unos días arriba de un avión hizo un chiste diciendo que tenía una bomba y terminó en cana (sic) el tipo y después tuvo que pedir perdón porque demoró el avión, bajaron a todos. O sea que, a veces, una cuestión de este tipo genera consecuencias no deseadas”, refirió.

“Hay que hablarlo bien, sobre todo con los pibes, para que no se enganchen con estas cosas porque en realidad genera una psicosis bárbara; están todos los padres preocupados, están los docentes preocupados, están las personas del Consejo de Educación viendo qué hacemos, está la policía diciendo qué hacemos, y en realidad son 20 pibes, o 40, o no sé cuántos, que pueden haber decidido en algún momento ir adelante con este asunto. Además, puede ser que en algún caso sea real pero ya tiene que actuar la fuerza de seguridad, porque es algo que trasciende la escuela. Pero estas cosas merecen trabajarse en la escuela en relación a lo que es la responsabilidad de los niños y de los adolescentes con respecto a lo que uno hace en las redes y las consecuencias que puede llegar a tener. Son cuestiones de este tiempo y hay que trabajarlas”, reflexionó.

“Lo que más me preocupa es que las escuelas hoy también tienen que trabajar determinadas herramientas -en todo lo que tiene que ver con la enseñanza, el aprendizaje, lo pedagógico- sobre cómo uno asume con responsabilidad el tema de las redes y de las decisiones que uno toma, que siempre tienen consecuencias. Las buenas, y a veces como en este caso no tan buenas, donde a veces uno lo toma como un chiste, pero puede ser que ese chiste también tenga a alguien que se prenda de verdad, y uno no sabe las consecuencias que puede tener. Estas cosas hay que hablar en la escuela”, aseveró.

En este marco, supuso que se están dando estas estrategias en Entre Ríos: “Supongo que sí, conozco a algunos funcionarios del Consejo de Educación que están impulsando este tipo de actividades. Hay escuelas y directivos de escuelas que lo asumen con responsabilidad también. Creo que uno puede llegar a tener una indicación de lo que eran antes los acuerdos de convivencia, que todavía los siguen haciendo, que era un espacio de conversación, y allí también incorporar este tema de cómo uno se vincula con las redes. Está la discusión del uso el celular o el no uso; hay escuelas en las cuales los chicos se niegan por una cuestión de propiedad privada, pero hay que trabajar el tema y hacerles entender que si es una norma organizacional hay que cumplirla porque también hace bien para todos”.

“Es un momento histórico muy complejo y con muchas temáticas nuevas, por eso hay que sentarse, planificar, incorporar todas estas cuestiones y trabajarlas”, resumió.

Consultado por la formación de los docentes en este tipo de cuestiones, Kerz comentó que “el año pasado en el Consejo de Educación habían empezado a trabajar este tipo de temáticas que tienen que ver con formación docente. Pero es mucho más profundo”.

“Yo entiendo que en la escuela primaria hay que comenzar a trabajar más agrupadamente, con los niños agrupadamente, sabiendo que la alfabetización sigue siendo lo mismo de antes, en lecto-escritura, pero también está la alfabetización digital, que hay que trabajarla fuertemente en la escuela porque son futuros usuarios de todas las tecnologías digitales. En las escuelas secundarias, uno ya puede encontrar otras cuestiones más profundas sobre cuáles son las responsabilidades que uno asume cuando utiliza herramientas de redes o herramientas de inteligencia artificial, hasta en los mismos trabajos que uno hace para la escuela. Todas estas cuestiones tienen que estar claramente especificadas en los programas de estudio, en la formación docente. Y hay que encontrar formas de aprendizaje, de enseñanza, de elaboración de buenos contenidos, de manera que entusiasmen a la juventud y a la niñez, porque la posibilidad de dispersión y la búsqueda de respuestas rápidas son muy altas. Y la escuela no puede acompañar de esa manera porque está para otra cosa”, especificó.

“Creo que necesitamos una organización bastante más compleja, y no es algo que se resuelva en un año, creo que es un proceso de aprendizaje que nos va a llevar un tiempo un poco más largo”, concluyó.