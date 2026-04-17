Según un informe nacional, en Entre Ríos hay 364 personas en situación de calle

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dio a conocer datos del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que tuvo el objetivo de “contar por primera vez con un mapa integral, preciso y federal sobre esta problemática”.

Entre las 19 provincias adheridas al relevamiento -5 optaron por no participar-, se ha contabilizado un total de 9.421 personas en situación de calle, de las cuales un 17% son mujeres y un 83% varones. En cuanto a las edades, el 92% de la población tiene más de 18 años y el 6% se sitúa por debajo de esa edad.

De acuerdo al escrito, Entre Ríos es el sexto distrito con más personas en esta condición, con 364. Por delante se ubican Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5.176), Santa Fe (1.328), Córdoba (588), Mendoza (421) y Neuquén (401).

Qué dice el informe

El operativo desplegó equipos nacionales y provinciales en la realización de entrevistas y registro de datos mediante DataCalle, el módulo del Sistema Social (SiSoc) que fue especialmente diseñado, y que, según la cartera nacional, “representa un avance tecnológico al permitir la carga de datos desde una aplicación fuera de línea y con geolocalización”. El relevamiento se realizó tanto en espacios públicos (calles, plazas, zonas céntricas o periféricas), como en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios), permitiendo obtener una “radiografía completa y actualizada de la situación en cada territorio”.

Del total de personas identificadas, un 84% accedió a responder un cuestionario sobre nivel educativo, actividad laboral y condiciones de vida. A partir de estas 7.894 entrevistas, se identificó que un 52% cuenta con la primaria completa pero secundario incompleto; el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos. Asimismo, se determinó que el 32% de los encuestados lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee DNI.

“Los datos demuestran la complejidad de esta problemática, evidenciando perfiles con DNI, empleo informal e ingresos parciales, pero también con vínculos familiares rotos, trayectorias prolongadas de exclusión y problemas de salud o consumo problemático”, subarayaron.

Según el Ministerio, la planificación de la recolección de datos es el resultado de un proceso de trabajo político y técnico que se viene desplegando de manera conjunta, simultánea y coordinada con las provincias y los municipios: “Esto implica el intercambio de herramientas técnicas, metodológicas y operativas con el objetivo de asegurar criterios unificados que se ajusten a las particularidades de cada territorio. De tal forma, se llevó adelante un importante cambio de paradigma, se pasó de la reacción ante la urgencia, al trabajo planificado; de la dispersión a la coordinación; de la intuición a la evidencia y del asistencialismo aislado a la estrategia integral“.