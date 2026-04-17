El Encuentro Shakespeare celebra su quinta edición con una agenda que recorrerá distintas localidades

Del 20 al 30 de abril se llevará a cabo la quinta edición del Encuentro Shakespeare del Litoral, un festival que este año expande su recorrido por las ciudades de Paraná, Santa Fe, Santo Tomé, San Justo, Arroyo Leyes y Oro Verde. Organizado por el grupo independiente Equipo Chefpeare, el evento busca sacar las obras de William Shakespeare de los ámbitos puramente académicos para traerlas al presente a través del teatro, la poesía y el trabajo en las escuelas. Durante diez días, la programación incluirá funciones en salas con actividades en bibliotecas populares y centros culturales.

La programación de este 2026 inicia el lunes 20 de abril a las 10 en el Centro Cultural Provincial (CCP) de Santa Fe con el ciclo "Jóvenes Shakespeare", una jornada solidaria donde se invita al público a colaborar con alimentos no perecederos y útiles escolares.

En el plano de los espectáculos destacados, la compañía LAP Trío de Buenos Aires presentará su versión de "Mc Beth", una propuesta que cruza el clásico con el lenguaje del clown. Esta obra tendrá funciones para escuelas el lunes 20 a las 10 en Santa Fe y el miércoles 22 a las 15 en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, mientras que las funciones para público general serán el jueves 23 a las 21 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná y el viernes 24 a las 20:30 en la Sala Teatro Cosmopolita de San Justo.

Otro de los pilares de esta quinta edición es la obra "Hijas de Shakespeare", proveniente de la ciudad de Rosario, que propone una relectura contemporánea de los personajes de Julieta, Ofelia y Desdémona. La función tendrá lugar el sábado 25 de abril a las 21 en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo de Santa Fe, con entradas disponibles en la boletería del teatro.

Por su parte, el elenco anfitrión Equipo Chefpeare presentará "Romeo y Julieta a punto caramelo", una pieza que mezcla teatro, humor y gastronomía. Esta obra recorrerá diversas instituciones, comenzando el miércoles 22 y siguiendo el martes 28 estará en el Teatro 3 de Febrero de Paraná para escuelas. El lunes 27 visitará la Biblioteca Popular Amaneceres de Arroyo Leyes y el miércoles 29 llegará a la Escuela Parroquial de Oro Verde.

El festival continuará el jueves 23 de abril, coincidiendo con el aniversario del nacimiento y fallecimiento del autor, así como con el Día Internacional del Libro. Bajo el nombre de "El cumple de Willy", se realizará una gran varieté shakespereana en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, de 17 a 21. Esta jornada especial incluirá performances, lecturas de poesía, intervenciones teatrales y una feria de editoriales, cerrando con la función central de Mc Beth.

El cierre definitivo del festival será el jueves 30 de abril en el Centro Español de Santa Fe con una varieté de acceso libre y gratuito.

Sobre el proyecto

La historia de este encuentro se remonta al año 2022, cuando surgió como una iniciativa conjunta con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader en Paraná. En aquella primera edición, desarrollada en la Casa de la Cultura, se sentaron las bases de un proyecto que buscaba conmemorar el legado de Shakespeare desde una mirada situada en el territorio litoraleño.

Con el correr de los años, el festival creció exponencialmente. En 2023 incorporó visitas guiadas a la Biblioteca Popular de Paraná y en 2024 alcanzó un hito de convocatoria con la presentación de la multipremiada obra Habitación Macbeth de Pompeyo Audivert en el Teatro 3 de Febrero.

Esta evolución dio paso para que el evento sea una vidriera para artistas locales y nacionales, y también para que fuera utilizado como un recurso pedagógico fundamental, siendo declarado de interés por cámaras legislativas y organismos educativos.