Los Riedel Litoral presentarán un espectáculo dedicado a la identidad musical entrerriana

El grupo folclórico Los Riedel Litoral realizará una presentación este sábado 18 de abril a las 21 en las instalaciones del Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Bulevar Racedo 250 de la ciudad de Paraná. El evento tiene como propósito celebrar la música de la región y rendir homenaje a sus autores a través de un repertorio que recorre los ritmos característicos de la zona.

La formación de Los Riedel Litoral está integrada por jóvenes músicos de la capital provincial que consolidaron una propuesta centrada en el cancionero del litoral argentino. El conjunto está compuesto por Catriel Riedel en voz y guitarra, Esteban Frías en voz y bajo, Renzo Donda en guitarra, Alejandro Rostom en teclados y Duval Riedel en batería y percusión. Esta configuración instrumental permite que el grupo aborde géneros tradicionales como el chamamé, el rasguido doble, el tanguito montielero y la chamarrita.

El espectáculo incluirá también la participación de diversos artistas invitados.

La idea de esta presentación es generar un espacio de encuentro donde la música funcione como un nexo entre las diferentes bandas, artistas y generaciones de entrerrianos, con el fin de poner en valor de compositores que forjaron el sonido de la provincia.

Las entradas tienen un costo de $15.000 y pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma Ticketway o mediante reservas telefónicas al número 343 4478318.