Estudiantes ganó en Córdoba y clasificó a los octavos de final

Por la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Instituto de Córdoba recibió a Estudiantes de La Plata en el estadio Monumental de Alta Córdoba, en un duelo que contó con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, acompañado en el VAR por Diego Ceballos.

La primera ocasión de peligro del juego la generó el anfitrión con un tiro libre desde el costado izquierdo que Fernando Alarcón apenas desvió hacia el arco. El desvió sorprendió a Fernando Muslera, que a puro reflejo acabó evitando el tanto sobre la línea con un manotazo de derecha.

Muslera tuvo la chance de volver a lucirse en la siguiente llegada de la Gloria. Fue en un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda hacia la derecha para la llegada de Giuliano Cerato, que con una gran volea sin controlar el balón forzó la estirada del experimentado arquero uruguayo para rechazar el disparo.

La respuesta del León fue con un remate de Ezequiel Piovi de larga distancia. El mediocampista aprovechó un balón suelto en tres cuartos de cancha e intentó colocar el remate, pero su elección acabó enviando el balón por encima del travesaño.

En la segunda mitad no tardó en llegar la ventaja para el conjunto visitante. Fue Brian Aguirre quien enganchó desde la izquierda al centro para sacar un disparo que buscó el costado izquierdo del arco defendido por Roffo. El arquero llegó a rozar el balón, pero no pudo impedir su paso hasta el fondo de la red para el 1-0 parcial a los seis minutos.

Estudiantes siguió buscando y estuvo cerca del segundo en los pies de Tiago Palacios, que tras recibir un pase filtrado de Edwuin Cetré encaró hacia el área y en el mano a mano intentó una definición a la derecha de Roffo, que adivinó la intención y contuvo el disparo. Atajadón del arquero anfitrión.

Estudiantes alcanzó el segundo sobre el final luego de una recuperación de Cetré sobre Fernando Alarcón. El colombiano pasó el balón al medio para Facundo Farías, que definió al gol en el mano a mano con Roffo, sin embargo, el tanto fue anulado por falta de Cetré sobre Alarcón en el origen de la jugada. Fue 1-0.

Con la victoria, Estudiantes llegó a 27 puntos para alcanzar la cima de la Zona A y además aseguró su clasificación a los octavos de final del campeonato. Instituto, por su parte, quedó décimo con 17 unidades.

En la próxima fecha, la Gloria visitará a Newell’s el domingo 26, desde las 17.30; mientras que el Pincha recibirá a Talleres el sábado 25, desde las 17.

-SÍNTESIS-

Instituto 0-1 Estudiantes.



Gol:

6’ST: Brian Aguirre.



Formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Alex Luna; Nicolás Guerra.

DT: Diego Flores.



Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Brian Aguirre; Guido Carrillo.

DT: Alexander Medina.



Cambios:

ET: ingresó Eros Mancuso por Eric Meza (EST).

13’ST: ingresó Edwuin Cetré por Fabricio Pérez (EST).

23’ST: ingresó Franco Jara por Jhon Córdoba (INS).

24’ST: ingresó Matías Tissera por Jonathan Galván (INS).

24’ST: ingresó Jeremías Lázaro por Nicolás Guerra (INS).

24’ST: ingresó Alexis Castro por Brian Aguirre (EST).

24’ST: ingresó Facundo Farías por Tiago Palacios (EST).

33’ST: ingresó David Gallardo por Gastón Lodico (INS).

38’ST: ingresó Jonás Acevedo por Gustavo Abregú (INS).

38’ST: ingresó Leandro González Pírez por Guido Carrillo (EST).



Amonestados:

4’ST: Eros Mancuso (EST).

14’ST: Jhon Córdoba (INS).

17’ST: Brian Aguirre (EST).

27’ST: Franco Jara (INS).

48’ST: Edwuin Cetré (EST).

50’ST: Ezequiel Piovi (EST).

51’ST: Fernando Alarcón (INS).



Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Diego Ceballos.



Estadio: Monumental de Alta Córdoba.

Video: Liga Profesional.