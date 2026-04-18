Independiente ganó un duelo clave por la clasificación

En el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Independiente recibió a Defensa y Justicia. Fue en el marco de la 15ª fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El árbitro fue Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Pablo Echavarría.

Nota en desarrollo.

Con el triunfo, el Rojo llegó a 21 unidades y está quinto en la tabla de posiciones, mientras que el Halcón quedó relegado al octavo lugar con 19 unidades. En la próxima fecha, el Rojo visitará a Deportivo Riestra el viernes 24, desde las 17; mientras que a Defensa le tocará recibir a Boca Juniors el jueves 23, desde las 20.

-SÍNTESIS-

Independiente 3-1 Defensa y Justicia.



Goles:

8’PT: Aaron Molinas -penal- (DYJ).

15’PT: Gabriel Ávalos -penal- (IND).

29’PT: Maximiliano Gutiérrez (IND).

48’ST: Lautaro Millán (IND).



Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

DT: Gustavo Quinteros.



Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández; Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Aaron Molinas, David Martínez; Facundo Altamira, Alan Coria; Juan Gutiérrez.

DT: Mariano Soso.



Cambios:

ET: ingresó César Pérez por Facundo Altamira (DYJ).

23’ST: ingresó Rodrigo Fernández Cedrés por Mateo Pérez (IND).

23’ST: ingresó Lautaro Millán por Ignacio Malcorra (IND).

26’ST: ingresó Darío Cáceres por David Martínez (DYJ).

26’ST: ingresó Agustín Hausch por Alan Coria (DYJ).

26’ST: ingresó Éver Banega por Santiago Sosa (DYJ).

30’ST: ingresó Santiago Montiel por Maximiliano Gutiérrez (IND).

40’ST: ingresó Felipe Tempone por Gabriel Ávalos (IND).

40’ST: ingresó Damián Fernández por Ayrton Portillo (DYJ).



Amonestados:

35’ST: Facundo Zabala (IND).

7’ST: Mateo Pérez (IND).

14’ST: Santiago Sosa (DYJ).

35’ST: Ayrton Portillo (DYJ).



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Pablo Echavarría.



Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.