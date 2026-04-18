Independiente ganó un duelo clave por la clasificación

El ex Patronato Gabriel Ávalos abrió el camino de la remontada para Independiente.
En el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Independiente recibió a Defensa y Justicia. Fue en el marco de la 15ª fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El árbitro fue Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Pablo Echavarría.
Nota en desarrollo.
Con el triunfo, el Rojo llegó a 21 unidades y está quinto en la tabla de posiciones, mientras que el Halcón quedó relegado al octavo lugar con 19 unidades. En la próxima fecha, el Rojo visitará a Deportivo Riestra el viernes 24, desde las 17; mientras que a Defensa le tocará recibir a Boca Juniors el jueves 23, desde las 20.
-SÍNTESIS-
Independiente 3-1 Defensa y Justicia.
Goles:
8’PT: Aaron Molinas -penal- (DYJ).
15’PT: Gabriel Ávalos -penal- (IND).
29’PT: Maximiliano Gutiérrez (IND).
48’ST: Lautaro Millán (IND).
Formaciones:
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.
DT: Gustavo Quinteros.
Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández; Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Aaron Molinas, David Martínez; Facundo Altamira, Alan Coria; Juan Gutiérrez.
DT: Mariano Soso.
Cambios:
ET: ingresó César Pérez por Facundo Altamira (DYJ).
23’ST: ingresó Rodrigo Fernández Cedrés por Mateo Pérez (IND).
23’ST: ingresó Lautaro Millán por Ignacio Malcorra (IND).
26’ST: ingresó Darío Cáceres por David Martínez (DYJ).
26’ST: ingresó Agustín Hausch por Alan Coria (DYJ).
26’ST: ingresó Éver Banega por Santiago Sosa (DYJ).
30’ST: ingresó Santiago Montiel por Maximiliano Gutiérrez (IND).
40’ST: ingresó Felipe Tempone por Gabriel Ávalos (IND).
40’ST: ingresó Damián Fernández por Ayrton Portillo (DYJ).
Amonestados:
35’ST: Facundo Zabala (IND).
7’ST: Mateo Pérez (IND).
14’ST: Santiago Sosa (DYJ).
35’ST: Ayrton Portillo (DYJ).
Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Pablo Echavarría.
Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.