Campeonato Mundial de Seven: Los Pumas quedaron segundos en Hong Kong

Los Pumas se quedaron con el segundo lugar del primer torneo en el Campeonato Mundial de Seven.

Este domingo por la madrugada concluyó la actividad del Seven de Hong Kong, primero de tres que se disputarán en el calendario del Campeonato Mundial de Seven 2026. En ese marco, los dos elencos argentinos (Pumas y Yaguaretés) concluyeron su participación en el torneo.

En el caso de los varones, primero debieron disputar las semifinales del torneo frente a España, equipo con el que ya habían jugado en la apertura del torneo. Esta vez hubo que sufrir, porque el equipo español se adelantó con el try de Jeremy Trevithick a los dos minutos, pero Matteo Grazziano lo empató dos minutos después para el 5-5 con el que se fueron al descanso.

En la segunda mitad del partido, Santino Zangara adelantó a la Argentina con un try (convertido por Joaquín Pellandini), Trevithick igualó para España (con conversión de Juan Ramos) y el try de Sebastián Dubuc (convertido por Juan Batac) volvió a poner en ventaja a Los Pumas para el 19-12 final. Argentina accedió a la instancia definitiva del torneo, en la que enfrentaría a Sudáfrica.

Y no hubo revancha. Al igual que en la fase de grupos, el equipo sudafricano arrolló al argentino y se impuso por 35-7. El único try argentino fue obtenido por Santino Zangara y convertido por Santiago Vera Feld. El equipo argentino no pudo pelear y en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong firmó la obtención del segundo lugar.

Con 18 puntos, Argentina quedó segunda en la tabla solo por detrás de Sudáfrica y tendrá chance de revancha el fin de semana del 29 al 31 de mayo en Valladolid, España, cuando se dispute el segundo evento de este Campeonato Mundial.

Fixture y resultados | Selección masculina

Grupo A:

38-14 vs. España.

40-19 vs. Uruguay.

0-38 vs. Sudáfrica.



Cuartos de final:

24-17 vs. Fiji.

Semifinal:

19-12 vs. España.

Final:

7-35 vs. Sudáfrica.

La selección femenina, por su parte, concluyó su participación en el torneo con la disputa del encuentro por el penúltimo puesto de la tabla de posiciones. En esa instancia enfrentó a Sudáfrica, al que venció por 25-10 para firmar su única victoria en todo el torneo.

Marianela Escalante, Sofía González, María Brígido Chamorro, Talía Rodich y Azul Medina anotaron los tries argentinos; María Tshiremba y Zintle Mpupha obtuvieron los tries sudafricanos. La concordiense María Pedrozo fue titular; mientras que la villaguayense Antonella Reding estuvo en el banco de suplentes.

Con dos puntos, Argentina tendrá que mejorar su actuación en el próximo certamen para escalar en la tabla general.

Antonella Reding, de Villaguay, fue parte del equipo desde el banco en el duelo ante Sudáfrica.

Fixture y resultados | Selección femenina

Grupo C:

14-29 vs. Francia.

5-27 vs. Estados Unidos.

12-17 vs. España.



Semifinal (9° lugar):

17-19 vs. Brasil.

Final (11° lugar):

25-10 vs. Sudáfrica.