Básquet: Central Entrerriano perdió en La Plata y quedó complicado

Central Entrerriano de Gualeguaychú perdió por 86 a 75 en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata y quedó abajo en la llave de octavos de final de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. la historia continuará este miércoles y el Rojinegro del sur entrerriano quedó obligado a ganar para no despedirse de la competición.

En cuanto a los números, Paz con 29 puntos y Gutiérrez Conde con 20 fueron los máximos anotadores de la noche para el Lobo, en la visita, en tanto, se destacaron Montani y Castillo con 17 puntos cada uno.

El partido en el Bosque platense

Tras un inicio de paridad total, un triple de Ghersetti y un doble de Montani alejaron a Central Entrerriano a seis (10-16). Paz y Pelorosso lo igualaron (16-16), pero la visita empezó a tener el control del juego. Y lo plasmó en el cierre cuando de la mano de Castillo y Siboldi volvió a escaparse (16 a 23).

Dos anotaciones rápidas en el inicio del segundo cuarto estiraron la diferencia a 11 (16-27). Pese a que Gimnasia empezó a encontrar el gol en ataque lo de Gualeguaychú se alejaron a 15 (22-37). Sinconi y Boffelli acortaron la distancia, pero Central Entrerriano no se movió de su plan de juego y supo sostener la distancia. Finalmente se fueron al entretiempo con 12 de distancia entre ambos equipos (37 a 49).

Dos triples de Montani abrieron el tercer cuarto y la visita se alejó a 18 en un abrir y cerrar de ojos. Gutiérrez Conde y Paz respondieron en la ofensiva Tripera y cortaron la sequía y el envión de los entrerrianos. Aunque Central Entrerriano siguió dominando y teniendo el control del juego pese a los intentos de Gimnasia. El tercero cerró 51 a 66.

Paz y Gutiérrez Conde hicieron de las suyas en ataque y acortaron la distancia. Gimnasia ajustó la defensa y logró incomodar a Central Entrerriano que empezó a cometer errores. Y se vino el Lobo. Un par de puntos de Gutiérrez Conde (un triple clave) y una bomba de Paz para que el Tripero se ponga a 3 (65-68).

Hasta que un triple del cubano y dos libres de Sinconi pusieron la igualdad en el marcador, 70-70 y más de cuatro minutos por jugar. Paz y Boffelli sumaron en sus visitas a la línea de tiros libres y pusieron a Gimnasia al frente. A la visita le costó encontrar el gol y en el otro costado una bomba de Gutiérrez Conde terminó de bajarle la persiana al partido.