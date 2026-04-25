Arrías ganó la clasificación del TC Pista Mouras

En La Plata, el paranaense terminó segundo en la clasificación, pero le retiraron su mejor tiempo al poleman.

Este sábado se desarrolló la actividad correspondiente a la cuarta fecha del TC Pista Mouras en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Allí los pilotos de la categoría más baja regida por la ACTC buscaron el mejor registro posible para acomodarse entre los que pelearán por los primeros puestos en la final.

En ese marco, el ganador de la clasificación fue Ignacio Vilas. Luego de pelear milésima por milésima con el paranaense Iñaki Arrías, Vilas ganó el duelo con un tiempo de un minuto, 27 segundos y 752 milésimas.

El de la capital entrerriana quedó relegado al segundo lugar con un registro que fue apenas 123 milésimas más lento que el de su contrincante. El tercer puesto fue para Ignacio Quintana, que acabó a 197 milésimas en una clasificación muy pareja.

Todo esto cambió luego de la sanción recibida por Vilas, que bloqueó la vuelta de Ignacio Lovich según los comisarios deportivos y por este motivo le retiraron el tiempo. De esta forma, Arrías se volvió el ganador de la clasificación.

Este domingo se desarrollará lo que queda de actividad. En primer turno, desde las 9.10, se disputará la serie única que propondrá la categoría con Arrías y Quintana como líderes; mientras que la final será a partir de las 14.15 y determinará al ganador de la cuarta fecha del campeonato.

Clasificación | TC Pista Mouras | Fecha 4 (en La Plata)

1°) Iñaki Arrías (Ford): 1'27"875/1000.

2°) Ignacio Quintana (Torino): a 74/1000.

3°) Ignacio Lovich (Dodge): a 307/1000.