Donald Trump fue evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca por un intento de atentado

El presidente Trump y su esposa, Melania, este sábado en la Cena de Corresponsales, en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido evacuado este sábado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca por motivos de seguridad. La razón por la que Trump y los miembros de su Gabinete presentes salieron escoltados del hotel Washington Hilton no estuvieron inmediatamente claros, aunque las primeras informaciones hablaron del sonido de disparos en el vestíbulo, publicó el diario El País de España.

Trump se disponía a dar un discurso en la tradicional cita entre la prensa y el poder de Washington. Era su primera vez como presidente en la que acudía a la cena.

La evacuación de Trump y su esposa Melania fue realizada por agentes del Servicio Secreto. Muchos de los 2.600 asistentes se refugiaron mientras los camareros huían hacia la parte delantera del comedor tras un fuerte alboroto cerca del salón de baile del hotel Washington Hilton donde se celebraba el evento, explicó el portal El Español.

Poco antes de ser escoltada fuera del escenario por el personal de seguridad, Melania Trump pareció reaccionar ante algo entre la multitud y mostró una expresión de preocupación en su rostro, según una transmisión en vivo de CSPAN.

El vicepresidente J. D. Vance y algunos miembros del gabinete de Trump que también asistían al evento fueron evacuados.

El caos se adueñó del recinto, en el que había miles de personas esperando un discurso de Trump ante los periodistas más destacados de Estados Unidos y sus invitados. También estaban sentados en mesas cerca del escenario en el que estaba el presidente figuras muy destacadas de su Gobierno, como el secretario de Estado, Marco Rubio, el de la Guerra, Pete Hegseth, y el de Sanidad, Robert Kennedy, que fue visto saliendo de la sala cojeando, consignó el portal ABC.

El servicio secreto inmediatamente evacuó el hotel, el mismo lugar en el que Ronald Reagan fue disparado en 1981. Las escenas alrededor del Hotel Hilton eran de absoluto caos y los soldados de la Guardia Nacional que están desplegados en Washington acordonaron el recinto. Los invitados fueron saliendo en un estado de confusión y nervios.

De esta manera, la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca fue interrumpida luego que se escucharan estallidos en el lobby del hotel, lo que obligó a activar el protocolo de seguridad del Servicio Secreto.

Según diversos reportes, los asistentes —entre ellos periodistas y funcionarios— alcanzaron a ponerse a resguardo al oír los estruendos, mientras agentes del Servicio Secreto retiraban rápidamente al mandatario; a su esposa, Melania Trump; al vicepresidente, JD Vance, y a otros funcionarios del gobierno.

Los reportes oficiales indicaron que ninguno de los funcionarios resultó herido, al tiempo que el sospechoso tras el aparente tiroteo fue detenido.

“Ha sido una noche intensa en Washington DC. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han realizado un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido, y recomendé que el espectáculo continúe; no obstante, me guiaré enteramente por las indicaciones de las fuerzas del orden. Ellos tomarán una decisión en breve”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, minutos después de ser evacuado.

“Independientemente de dicha decisión, la velada será muy distinta a lo planeado y, sencillamente, tendremos que volver a hacerlo”, añadió el presidente republicano.

Trump, que había llegado pocos minutos antes, se encontraba sentado en el estrado, en la parte delantera del salón del Hotel Hilton, ubicado muy cerca de la Casa Blanca. Las imágenes registradas mostraron el momento en que se produjo la evacuación.

Las fuerzas de seguridad no precisaron el origen de los estallidos en el lobby, que llevaron a que los cientos de invitados en el salón central donde se desarrollaba la cena se tiraran al suelo ante la confusión, publicó el diario La Nación.

Según el pool de prensa de la Casa Blanca —un grupo de periodistas que se trasladan con el presidente—, un miembro del Servicio Secreto gritó “¡Disparos!”.

Una invitada a la cena, Erin Thielman —veterana militar—, salió del salón para llamar a su hijo y escuchó tres fuertes estruendos que, según creía, eran disparos, detallo el The Wall Street Journal. La mujer vio a un hombre caer justo delante de ella y llevaba consigo lo que parecía ser un fusil y cargadores, añadió el diario. Thielman bajó entonces las escaleras y vio a los agentes de seguridad desenfundando sus pistolas.

El evento, organizado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, reúne cada año a representantes de la prensa y autoridades en una de las citas más tradicionales del calendario político estadounidense.

Se espera que dentro de unos minutos el evento se reanude, aunque se desconoce si contará nuevamente con la presencia de Trump, que tenía previsto dar un discurso. Según reportó The New York Times, que citó a un alto funcionario del gobierno, el mandatario aún planea dar su discurso.

La asistencia de Trump a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca -su primera vez como presidente en el evento— era un momento muy esperado a raíz de la conflictiva relación que el líder republicano mantiene con los periodistas de muchos medios, a los que suele dedicar fuertes críticas y ataques.

Además, varios miembros del gabinete y altos funcionarios de su equipo estaban entre los asistentes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent: la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el secretario de Transporte, Sean Duffy; la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt; el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; y director del FBI, Kash Patel.