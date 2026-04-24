La danza santafesina celebra a Hugo Ifrán con un homenaje

La Asociación Amigos del Centro Cultural Provincial, en conjunto con la Compañía Argentina de Danzas, llevará a cabo este domingo 26 de abril una gala artística con motivo del Día Internacional de la Danza. El evento comenzará a las 19 en la Sala Mayor del Centro Cultural Provncial ubicado en calle Junín 2457 de la ciudad de Santa Fe y tendrá como eje la realización de un homenaje póstumo a la figura del profesor Alcides Hugo Ifrán, reconocido referente de la cultura santafesina.

El encuentro busca reconocer el aporte académico y artístico de quien fuera un incansable promotor del patrimonio cultural a través de la danza folclórica, reuniendo en el escenario a diversos elencos y músicos que compartieron su visión del arte.

Alcides Hugo Ifrán es recordado por la comunidad artística como un maestro de maestros, cuya labor docente e investigativa se extendió por más de seis décadas a través de la fundación y dirección del Instituto Santafesino de Danzas. En dicho espacio, Ifrán se dedicó a la formación de niños, jóvenes y adultos, logrando que la institución se convirtiera en un pilar fundamental para la preservación de las tradiciones locales.

Su compromiso con el folclore argentino logró la creación de la Compañía Argentina de Danzas, elenco que dirigió para difundir el mensaje de la cultura tradicional en escenarios de todo el mundo.

La trayectoria de Ifrán también contó con un fuerte reconocimiento internacional, habiendo sido nombrado Miembro de Honor del Cioff, un organismo que trabaja de manera asociada a la Unesco en la valoración de las culturas tradicionales de los pueblos. Además, su rol como investigador del patrimonio cultural le permitió ocupar espacios de relevancia en institutos educacionales y universidades, donde sus trabajos sobre la identidad regional se transformaron en material de consulta para otros docentes y especialistas del área.

La gala de este domingo contará con la presentación de Compañía Argentina de Danzas, el grupo de danzas españolas Pura Camela, la Academia de Danza de Miriam Heredia y el grupo de danzas Shalam.

Además, la parte musical y vocal estará integrada por las cantantes Graciela Schmitch, Alejandra y Eli Pistone, conocidas como Las dos Marías, junto a una nutrida lista de instrumentistas y voces entre los que se encuentran Bartolomé Riera, Martín Spasicht, Néstor Vallejos, Rodrigo Gálvez, Sergio Rosa, Sheila Vallejos, Sergio San Agustín, Julia Peresson e Ignacio Mezzadra. También participará la Agrupación de Jóvenes de la Capilla San Benito.

El acceso al espectáculo será libre y gratuito, aunque se requiere el retiro previo de las entradas en la boletería del Centro Cultural Provincial.