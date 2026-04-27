Fútbol: Unión irá por tres puntos clave en su visita a Vélez

Vélez y Unión jugarán desde las 18.45 en el Estadio José Amalfitani por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Con el boleto a los playoffs sacado uno y con el boleto por sacar el otro, ambos equipos van por los tres puntos en Liniers, con el Fortín buscando regresar a lo más alto de la Zona A con una jornada por disputarse.

Un punto más que el Clausura 2025 a falta de dos fechas y con la cabeza ya puesta en los mata-mata: el empate sin goles frente a San Lorenzo proyectó una opaca imagen, pero fue un paso más hacia el objetivo para la V Azulada, tercero en la Zona A por debajo de Estudiantes (28) y Boca (27).

Sin Lisandro Magallán, quien sufrió un desgarro en la visita al Ciclón, Barros Schelotto deberá dirimir entre el perfil zurdo de Aarón Quirós o la sangre nueva de Thiago Silvero para reemplazar al ex-Boca.

Ganar será clave para Vélez porque el jueves enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina en Caseros, y de cara al cierre de la fase regular del Apertura tendrá un partido entresemana que Newell’s, su rival, no sufrirá.

Sin margen de error aunque dependiente de sí mismo. Ese es el cuadro de situación para un Tatengue de irregular andar desde que Independiente le empatase el partido del año en Avellaneda.

Con apenas un triunfo en los últimos seis encuentros -entre los cuales destaca la reciente caída como local ante Newell’s-, ganar fuera del 15 de Abril después de casi dos meses se impone ante la paridad absoluta en las últimas plazas de los ocho primeros.

FORMACIONES

VÉLEZ

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Lucas Robertone o Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florían Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

UNIÓN

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Andrés Merlos. Cancha: Vélez. Hora: 18.45 (TNT Sports).