Renunció el funcionario de Economía que no había declarado sus propiedades en Estados Unidos

El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, fue despedido del Gobierno luego de que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Estados Unidos que no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El encuadre de la salida de Frugoni fue motivo de diferencias en el relato oficial. “Fue un despido”, sentenciaron de manera terminante voceros de la Presidencia. Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía advirtieron que fue Frugoni quien presentó la renuncia ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y que “decidió dar un paso al costado para aclarar su situación”.

Caputo definió que el reemplazante de Frugoni sea quien hasta este domingo por la noche era secretario de Transporte, Fernando Herrmann, un arquitecto de larga trayectoria en el sector privado que en enero de este año reemplazó a Luis Pierrini y debió hacerse cargo de las negociaciones con las empresas de colectivos y los gremios del sector. El reemplazante de Herrmann, a su vez, será Mariano Plencovich, quien fungió como subsecretario de Transporte Automotor hasta 2025.

El propio Frugoni había reconocido, cuando fueron expuestas sus propiedades en Estados Unidos, que cometió un error al no declararlas ante el fisco argentino.

En Economía no hubo cuestionamientos hacia su gestión, sino para la falta que cometió al no registrar los departamentos en el exterior. De hecho, fuentes cercanas a Caputo enfatizaron que Frugoni hoy está regularizando su situación y “poniendo al día sus papeles”.

En el Gobierno buscaron, además, diferenciar el caso de Frugoni del que afronta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por la compra de propiedades y viajes al exterior desde que es funcionario del gobierno de Javier Milei. “La diferencia es total: contra Manuel hay especulaciones, lo de Frugoni estaba comprobado”, indicaron en Balcarce 50. En el Palacio de Hacienda dieron un veredicto similar.

Dos sociedades

El martes pasado, una investigación periodística del canal A24 expuso que Frugoni poseía ocho inmuebles en el estado de Florida. Luego se constató que eran siete los activos. La Nación, por su parte, verificó que al menos cinco propiedades en Estados Unidos estaban asociadas al funcionario, lo mismo que dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en 2021 y 2025 en el estado de Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de los Estados Unidos.

Identificadas como Genova LLC y Waki LLC, habrían servido como vehículos para adquirir y administrar departamentos cuyos valores oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares en Florida.

Máximo responsable de las áreas de Infraestructura y Transporte del gobierno de Javier Milei, Frugoni ya estuvo bajo la lupa pública años atrás, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se desempeñó como presidente de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), empresa a cargo de la obra del Paseo del Bajo en la ciudad de Buenos Aires.

De la documentación societaria y registral disponible en los Estados Unidos que obtuvo LA NACION, surge que Genova LLC y Wika LLC fueron creadas en Delaware por Harvard Business Services Inc. como agente registrador (registered agent), en 2021 y 2025, respectivamente. Frugoni figuraría como su controlante y beneficiario final, de acuerdo con la documentación que exhibió al aire el canal A24.

Cinco de las propiedades inmuebles que Frugoni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) –ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, según reveló A24)– están ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida.

La primera propiedad sería el departamento 309 de 300 Waterway Drive South, en la localidad de Lantana, con una valuación fiscal de 187.000 dólares, según el registro oficial de propiedades inmobiliarias del condado. La segunda, en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach, valuada en 216.000 dólares. La tercera, el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, también en West Palm Beach, tasada en 193.000 dólares. Y la cuarta, el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, en South Palm Beach, valuado en 212.000 dólares.

En la sede del Newman

Una de esas propiedades aporta una particularidad. Al consignar cuál es el “domicilio postal” asociado a ese inmueble, se anotó “Avenida Juan Domingo Perón, Benovidor [sic], provincia de Buenos Aires, Prov Bueno [sic] Aires 7245 B1621 Argentina”. Esa dirección coincide con la sede del club Newman, en la localidad bonaerense de Benavídez.

Frugoni egresó del Colegio Newman en 1977 y, según su propio perfil de LinkedIn, trabajó para el club entre 1997 y 2008 como project manager y representante técnico, en el marco de un estudio de arquitectura, tanto en la sede de Benavídez como en España.

El eslabón documental más concluyente, sin embargo, está a nombre propio del funcionario. Se trata de un quinto inmueble, también ubicado en el condado de Palm Beach: el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en la ciudad de Delray Beach.

De acuerdo con la ficha oficial del “Property Appraiser” del condado, Frugoni lo adquirió el 1 de julio de 2021 por 215.000 dólares, mediante una warranty deed asentada en el registro oficial 32692, página 845.

La valuación fiscal de la propiedad para 2025 asciende a 230.000 dólares, según ese mismo registro, aunque la tasación que circula en portales inmobiliarios ronda los 310.500 dólares. La unidad, de tres ambientes y dos baños, tiene 136 metros cuadrados cubiertos y el funcionario del Ministerio de Economía figura como su único titular.