Torres: “Si la reelección de Frigerio va en acuerdo con Milei al peronismo le va a costar”

El titular de la Consultora Datos, José Torres, analizó el escenario de opinión pública ante la realidad política nacional y provincial, teniendo en cuenta las próximas elecciones de 2027.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Torres aclaró que “hay un descenso de la aprobación de gestión, no tanto de la imagen de Milei. Cuando se pregunta cómo ve usted la gestión de Milei, ha descendido, y si bien es difícil en este momento dar un número exactamente preciso, yo diría que va entre 35 y 40 puntos de aprobación de gestión”.

Agregó que “el otro 60% no está diciendo que desaprueba la gestión de Milei, porque hay una opción que corresponde a una postura intermedia, es decir, regular o negativa. Por dar números generales y para tener un panorama, hoy Milei puede tener una aprobación de 40 puntos, una opinión regular o intermedia de 30% y 30% de rechazo”.

Al respecto, evaluó que “en el regular es donde hay una pista interesante donde en los conceptos, en la argumentación de la gente, te dice por qué a veces tiene más intención de voto que valoración de gestión. Suponiendo que Milei tenga 33% de aprobación, pero algunos del regular plantean que, si bien la gestión va a regular, le doy una chance más, me gustaron algunas cosas que hizo, entonces puedo volver a darle una opción de un segundo mandato”.

“Por supuesto que estamos a un año y medio, porque la fecha electoral es de octubre del 2027, y en este tiempo puede pasar mucho, puede consolidarse una gestión o puede generar más rechazo. Pero lo valioso de Milei desde el punto de vista numérico es que ese 30 o 40 son números muy consolidados que no lo tiene otra fuerza política. Pero estamos hablando de aprobación de gestión. Hay otras preguntas, por ejemplo, cómo evalúa usted su situación económica o la situación económica en general, y ahí sí, claramente la gente ve que hay un retroceso y que ha perdido no solamente poder adquisitivo, sino que las expectativas que tenía con respecto a algunas cosas ha disminuido. Arrancó muy bien Milei en la opinión de la gente, pero ha venido en caída”, analizó.

Consultado por la posibilidad de un armado político que continúe el modelo político sin Milei, Torres consideró que “obviamente es algo incipiente y es prematuro pensarlo, pero por algo se dice. Puede haber sectores que quieren algo más racional, como están diciendo; no creo que sea la figura de (Mauricio) Macri y ni siquiera que él mismo quiera ser candidato, pero sí está trabajando para, si existe una opción de salida de Milei, no perder esa caudal electoral que está dando vueltas por todos lados, o buscar otra figura. Lo del gobernador (Rogelio) Frigerio, por supuesto es un apellido que suena a nivel país por su tradición familiar de apellido, ha sido ministro de Macri, gobernador de Entre Ríos con una gran elección en alianza con La libertad Avanza, pero si llegara a pasar que Milei traspasa el poder, mi opinión es que no va a ser un gesto de Milei. Va a ser porque la sociedad le va a decir ‘te agradecemos todo el esfuerzo que hiciste en esto, pero no nos da las garantías suficientes para una segunda gestión, no queremos que los votos vayan por otro lado’ y va a aparecer una figura que hoy no está. Pero no va a ser el típico dedazo mexicano, donde el PRI en su momento traspasaba el poder a un candidato nuevo imponiendo al candidato, el famoso dedazo. Ese no es el estilo Milei, el estilo Milei es quedarse en el poder. Y si él deja el poder es porque la sociedad o los grupos que lo respaldaron van a pedir otro referente”.

“Esa es la fuerza de Milei, es esa fuerza que todavía está vigente. Y, además, hay quienes dicen que no hay nadie del otro lado, pero yo no sería tan terminante en esa frase, porque siempre el peronismo es una fuerza muy importante de oposición”, acotó.

En ese marco, sobre el peronismo analizó que “siempre de alguna manera la candidatura de (Axel) Kicillof que va a tener un poco la sombra de Cristina (Kirchner) alrededor de él, que puede servirle o no para la interna peronista, pero no es el respaldo necesario en este momento frente a sectores independientes de la sociedad en su conjunto. De todos modos, si bien el peronismo no tiene hoy una figura que sea una expectativa o que se pueda crear de un día para el otro, pero no deja de ser la fuerza política que siempre ha tenido relevancia en el país”.

“Lo que ocurre es que también hay dos cosas que ha tenido el peronismo: por un lado, las gestiones peronistas, con una gestión que no salió bien, como es la de Alberto Fernández con Cristina Kirchner como vicepresidenta, y, por otro lado, una catarata de sospechas de corrupción o de condenas que son muy fuertes como para que la sociedad quiera decir ‘volvamos acá’. Y encima el peronismo no ha hecho un mea culpa que presente otra imagen y a su vez también presente una cara visible”, explicitó.

De Kicillof destacó que “no se le conocen hechos de corrupción y ni siquiera una denuncia en contra de él, lo cual hoy por hoy es algo virtuoso, que por supuesto ya no lo tiene Milei porque tiene dos o tres causas dando vueltas. Pero lo de Kicillof desde el punto de vista político o desde el punto de vista ideológico, no deja de ser un desprendimiento del kirchnerismo y de Cristina. No es que sea un delito ser kirchnerista ni peronista, lo que pasa es que frente a la sociedad y a la mirada que todavía tiene la sociedad muy fresca de la última salida del gobierno peronista, que salió con una mala gestión, y de alguna manera Kicillof está vinculado porque fue ministro de Cristina. Aun cuando no está en esa sospecha de corrupción, estuvo ligado al gobierno nacional por ser gobernador”.

Resumió ante este contexto que “el peronismo va a tener que reacomodar una mirada frente a la sociedad y la sociedad frente a ellos, porque si hay un piso electoral que tiene Milei, va a ser difícil de superar, y además muchos que conceptúan regular o intermedia la gestión de Milei son medianamente críticos, pero no quieren una vuelta atrás”.

Consultado por la situación económica que impacta en el humor social y la salud mental de los ciudadanos, Torres indicó: “No hemos hecho encuestas o preguntas vinculadas exactamente a ese tema, pero es la incertidumbre de la solidez o de la seguridad económica que puede tener la gente. Cuando vos tenés una base para el costo de vida mensual de lo que vos tenés que hacer, una vez que lo tenés asegurado, después viene lo que vos proyectás, el futuro, las expectativas de la familia, de los hijos y demás. Y eso es lo que está trabado. Esa es la parte que está trabado, que le impide a la gente buscar qué más. Entonces, la angustia es real y el problema está en que el costo de vida en la Argentina se ha convertido en algo muy caro y muy difícil de llegar para que las familias puedan tener ese bienestar y esa tranquilidad económica”.

En cuanto a la situación provincial, donde la figura de Frigerio aparece ante una posible reelección sin un peronismo que muestre un dirigente de referencia opositora, Torres opinó que “el primer golpe duro que recibió el peronismo en la provincia fue haber perdido la Gobernación. Porque no solamente que perdés una gestión provincial con todas las áreas que supone, la influencia que tenés, etc, sino que además el peronismo pierde cabeceras muy importantes como Gualeguaychú y Concordia. Sí retiene Paraná y Concepción del Uruguay, pero Gualeguay ya no es peronista, Chajarí hace rato ya no es peronista. Es decir, en toda la geografía quedaron escasos dirigentes. Y después en el año 2025 la alianza inteligente que se hizo con la línea de Milei, que es lo que la gente le estaba pidiendo, fue un segundo golpe muy fuerte para el peronismo, porque además de la diferencia que se sacó, la gente le dio un respaldo a esa alianza entre Frigerio y Milei. Es decir, los candidatos del 2025 eran los candidatos de Frigerio y Miley”.

“En Entre Ríos el peronismo está en una situación también crítica, y ellos mismos no resolvieron la interna. Esa interna que no se hizo le costó mucho como subdivisión de votantes, poco entusiasmo de la gente para ir a votarlos y creo que terminaron perdiendo por 20 puntos. Frente a esa situación de dispersión y de falta de confianza que le puede dar el peronismo entrerriano al conjunto de la sociedad en Entre Ríos, Frigerio, de alguna manera, con su gobierno, le da una estabilidad institucional, le da una garantía de a dónde va y una relación con el gobierno nacional, que a lo mejor es de las mejores en el sentido personal. Yo interpreto que Frigerio puede jugar por la reelección, si bien no lo ha dicho, y el peronismo buscará recuperar algunos municipios y solidificarse”, evaluó.

Sobre el beneficio que supondría un desdoblamiento de las elecciones, Torres dijo que “en Entre Ríos lo va a beneficiar siempre y cuando una candidatura a la reelección de Frigerio esté en un acuerdo con la línea de Milei, con La Libertad Avanza”. “Estamos haciendo una futurología que desconocemos, pero si de pronto se renueva esta alianza de Frigerio-Milei en la provincia de Entre Ríos, es muy difícil que pierda. Ahora, si le meten a Frigerio un segundo candidato a gobernador de La Libertad Avanza, como le ocurrió en el 2023 donde terminó ganando por dos puntos sobre el peronismo –después de haber ganado en el 2021 por casi 20 puntos- por la dispersión de ese voto no peronista, puede haber una complicación”.

“Si la Gobernación de Frigerio va en un acuerdo con Milei y para la gente el mensaje es de ir unidos para mantener esta Gobernación, yo veo que al peronismo le va a costar, aun cuando va a tener municipios muy importantes como el de Paraná con Rosario Romero o el de Concepción del Uruguay con José Lauritto. Pero si esta alianza se hace nuevamente, el viento a favor va a ser para Frigerio”, concluyó.