Provinciales

Salud mental en Entre Ríos: “Registramos 841 intentos de suicidio entre 2023 y 2026”, dijo Blanzaco

28 de Abril de 2026 - 11:44
Análisis
ANÁLISIS
Daniel Blanzaco y Esteban Dávila

Daniel Blanzaco y Esteban Dávila.

El ministro de Salud de la provincia, Daniel Blanzaco, da un informe sobre salud mental y suicidios en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Fue convocado por los legisladores, a raíz de un pedido puntual de la diputada Silvina Deccó (Más para Entre Ríos-Diamante).

Blancazo concurrió a la Cámara este martes, acompañado de todo su Gabinete. Frente a los diputados se sentó junto al director general de Salud Mental, Esteban Dávila. Comenzó a dar su informe antes de las 11.30 y cuando concluya, será interpelado por diputados.

Entre los datos que ya brindó, el titular de la cartera sanitaria provincial contó que, desde que comenzaron a registrarse los intentos de suicidios (en julio de 2023), en Entre Ríos se registraron 841 casos hasta la actualidad.

Nota en proceso…

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos