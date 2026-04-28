Salud mental en Entre Ríos: “Registramos 841 intentos de suicidio entre 2023 y 2026”, dijo Blanzaco

Daniel Blanzaco y Esteban Dávila.
El ministro de Salud de la provincia, Daniel Blanzaco, da un informe sobre salud mental y suicidios en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Fue convocado por los legisladores, a raíz de un pedido puntual de la diputada Silvina Deccó (Más para Entre Ríos-Diamante).
Blancazo concurrió a la Cámara este martes, acompañado de todo su Gabinete. Frente a los diputados se sentó junto al director general de Salud Mental, Esteban Dávila. Comenzó a dar su informe antes de las 11.30 y cuando concluya, será interpelado por diputados.
Entre los datos que ya brindó, el titular de la cartera sanitaria provincial contó que, desde que comenzaron a registrarse los intentos de suicidios (en julio de 2023), en Entre Ríos se registraron 841 casos hasta la actualidad.
Nota en proceso…