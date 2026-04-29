Edicto: ponen a disposición actuaciones para Certificado Ambiental de dos granjas en la Ruta Provincial 30

Se comunica que, a partir del lunes 4 de mayo y por el término de 5 días, estarán disponibles para consulta las actuaciones realizadas ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, relacionadas con la obtención de los Certificados de Aptitud Ambiental de las granjas de ponedoras “María S” y “Recría de Ponedoras”, pertenecientes a la firma ROTH SRL, ubicadas en Ruta Provincial N°30, a 1.000 metros al norte de la Escuela Agrotécnica N°51.

Los expedientes se encuentran bajo los números 2.092.968 y 2.093.007.

La información podrá consultarse en la página oficial de la Secretaría de Ambiente: portal.entrerios.gov.ar, en la pestaña “Participación Ciudadana”.

Se recuerda que las consultas y opiniones deberán enviarse al correo oficial: secretariadeambiente@entrerios.gov.ar.