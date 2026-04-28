Asociación de Psiquiatras emitió pronunciamiento sobre responsabilidad profesional, certificados y licencias

La Comisión Directiva de la Asociación de Médicos Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER) emitió un pronunciamiento sobre la responsabilidad profesional en la emisión de certificados médicos y licencias por salud mental, a raíz de la nota de tapa de la última edición de la Revista ANÁLISIS.

El texto completo del texto enviado a este medio es el siguiente:

La Comisión Directiva de (AMPER) expresa su más profunda preocupación ante la reciente difusión del artículo publicado por el medio Análisis (Año 36 – N.º 1169, 23 de abril de 2026) bajo el título “El negocio de las licencias” que señala presuntas irregularidades en el ejercicio de la extensión de licencias laborales.

Desde la Comisión Directiva de nuestra asociación, sostenemos que la dignidad y la salud mental de los pacientes son nuestra prioridad, al igual que salvaguarda la integridad de nuestra especialidad médica. En este sentido, consideramos indispensable comunicar que la difusión mediática o pública de supuestas irregularidades sin una sentencia firme daña irreparablemente la honorabilidad de los profesionales.

La exposición de casos sin el sustento de un proceso judicial finalizado perjudica la imagen de la psiquiatría en su conjunto, estigmatizando una práctica médica esencial y generando desconfianza en la comunidad hacia los profesionales que trabajan con vocación y ética.

Este tipo de publicaciones genera un clima de incertidumbre dañino para los pacientes, poniendo en riesgo el vínculo de confianza terapéutica necesario para cualquier tratamiento, y pudiendo provocar el abandono de terapias en curso.

Asimismo, la Comisión Directiva de AMPER no avala ninguna práctica que se aparte de las normas éticas y legales. No respaldamos certificados emitidos en ausencia de las responsabilidades médicas obligatorias, sin una entrevista clínica psiquiátrica (presencial o mediante teleconsulta reglamentada), fundamentada en una historia clínica y un diagnóstico preciso.

La emisión indebida de certificados desprestigia a la especialidad, perjudica a los pacientes que realmente los necesitan y expone legalmente al profesional. Si existen irregularidades, deben ser investigadas por los organismos pertinentes en un proceso justo y cerrado, con un compromiso sobre la opinión pública tan sensible como es la Salud Mental.

Ante las afirmaciones allí vertidas, esta Asociación considera necesario realizar las siguientes precisiones:

Contexto Epidemiológico y Social

Basado en estadísticas nacionales recientes y estudios de 2024-2025, las licencias laborales por salud mental en Argentina han experimentado un aumento sostenido, convirtiéndose en una de las principales causas de ausentismo.

Según un informe del Ministerio de Capital Humano, las licencias por salud mental representan una causa creciente de inasistencia, con un promedio de 5,2 días por trabajador al año (Ministerio de Capital Humano, Informe de ausentismo laboral Mayo 2025).

Un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) de agosto 2025 indicó que el malestar psicológico creció, pasando del 18,4% al 28,1% en la población adulta entre 2010 y 2024. En 2025, el 37% de los trabajadores argentinos reportó haber faltado a su empleo por agotamiento laboral o burnout, y el 60% de los trabajadores con diagnóstico previo de salud mental solicitó licencias (Universidad Católica Argentina), Malestar psicológico en Argentina urbana 2024 (Agosto 2025). Un informe de la Universidad Siglo 21 (Insight 21, Universidad Siglo 21, informe de estrés laboral Enero 2026 ) señaló que el 19,9% de los trabajadores manifestó síntomas de estrés crónico en el último trimestre de 2025.

Entre Ríos no es ajena a este fenómeno. La crisis del sistema de Salud Pública provincial —caracterizada por la escasez de especialistas Psiquiatras/ Salud Mental, demoras en otorgamiento de turnos y dificultades de acceso geográfico a los efectores de salud— ha derivado en un desplazamiento de la demanda hacia el sector privado. Esta situación sobrecarga el ejercicio profesional y explica el incremento en el volumen de consultas y certificaciones en el ámbito privado.

En este contexto nacional y provincial es que no podemos dejar de preguntar si el cuidado de la salud mental de los trabajadores es parte pilar de las políticas públicas. El incremento en la demanda de licencias laborales es un síntoma de problemáticas estructurales y de políticas públicas que no deben ser trasladadas como responsabilidad individual al médico tratante.

La Naturaleza del Acto Médico. Licencias Laborales.

La emisión de un certificado es, ante todo, un acto médico que conlleva responsabilidad civil, penal y ética. La licencia laboral no es un trámite administrativo, sino un recurso terapéutico y legal indispensable para proteger al trabajador cuando su condición psíquica interfiere con su capacidad funcional. Negar su pertinencia ante un diagnóstico válido constituye una vulneración de los principios básicos de la medicina.

Cuando un médico extiende la indicación/sugerencia de alejamiento de tareas laborales debe responder a un cuadro psicopatológico actual que incapacite temporalmente al paciente. Requiere evaluación directa y seguimiento.

La licencia laboral constituye un recurso terapéutico y legal orientado a proteger la salud del trabajador cuando una condición médica, física o mental, interfiere significativamente con su desempeño funcional.

En el caso de los trastornos psiquiátricos, esta interferencia se produce por alteraciones estructurales y funcionales del aparato psíquico que afectan la capacidad del sujeto para sostener las exigencias cognitivas, emocionales y vinculares que implica la actividad laboral.

La licencia laboral permite el tratamiento y previene la cronificación del cuadro o la exposición a factores que pudiesen resultar descompensantes para el sujeto. Además, puede proteger la trayectoria laboral del trabajador. La licencia médica debe entenderse como un derecho y una herramienta del equipo terapéutico. Negar su pertinencia o relativizar sus fundamentos equivale a violar principios básicos de la medicina y de la ética del cuidado.

Compromiso Ético y Rigor Profesional.

Desde la Comisión Directiva de AMPER ratificamos nuestra postura y no respaldamos certificados emitidos en ausencia de las responsabilidades médicas mencionadas, sin una entrevista clínica psiquiátrica (presencial o mediante teleconsulta reglamentada), fundamentada en una historia clínica y un diagnóstico preciso en el marco de un plan de abordaje terapéutico específico para cada caso particular. La emisión indebida de certificados desprestigia a la especialidad, perjudica a los pacientes que realmente los necesitan y expone legalmente al profesional.

Es por ello, que instamos a los colegas a ejercer con rigor técnico y ético y ser emitidas exclusivamente por profesionales con matrícula y especialidad en Psiquiatría/ Salud Mental debidamente otorgadas por la autoridad de aplicación provincial.

Llamamos a los colegas a continuar ejerciendo con la máxima solvencia ética para preservar el prestigio de nuestra especialidad. Asimismo, solicitamos que cualquier duda sobre la validez de un certificado sea canalizada a través de las vías legales correspondientes, respetando estrictamente el secreto médico y la confidencialidad del paciente.

La salud mental exige compromiso, seriedad y el reconocimiento de la licencia laboral como un derecho del paciente y una herramienta de cuidado profesional.