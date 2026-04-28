El Defensor General recibió a miembros del Comité Nacional de Prevención de la Tortura

El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, e integrantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura llevaron adelante este martes una reunión de trabajo durante la cual intercambiaron información y analizaron las acciones realizadas y programadas en el marco del convenio vigente entre ambas instituciones.

Estuvo presente el titular del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal, acompañado de la comisionada Natalia Gabellini y la directora de Mecanismos Locales, Nacionales, Consejo Federal y demás integrantes del Sistema, Silvina Irrazábal. También participaron el defensor de Casación Nº 3 de Paraná, Gaspar Reca; la responsable del Registro de Casos de Violencia Institucional de la Defensoría Penal, Lucía Tejera, y en representación del Comité Provincial contra la Tortura la comisionada Sofía Stamatti y el secretario ejecutivo, José Morales.

El Ministerio Público de la Defensa desarrolla un trabajo articulado tanto con el Comité Nacional como con el Provincial para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo cual contempla la realización de inspecciones en unidades penales, dependencias policiales y otros establecimientos donde se alojen personas con privación de su libertad. Próximamente, además, el organismo nacional llevará adelante capacitaciones destinadas a integrantes del Poder Judicial de la provincia.

La visita del CNPT a Entre Ríos comprendió también reuniones con autoridades del Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y del Poder Ejecutivo.