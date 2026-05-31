Falleció un hombre al ser embestido por una camioneta mientras caminaba por ruta provincial 32

Este domingo, cerca de las 6 de la mañana, en ruta provincial 32 kilómetro 79 (entre las localidades de María Grande y El Pingo), un vehículo chocó a un hombre que caminaba sobre la cinta asfáltica, provocándole su muerte.

Según indicó la policía a ANALISIS, el vehículo transitaba en dirección norte-sur.

Si bien el grave hecho es materia de investigación, los agentes policiales encontraron otro vehículo entre los pastizales cercanos, lo que indicaría que la persona fallecida habría sufrido un despiste de su auto y se encontraba en la ruta para pedir asistencia.

Detalles del hecho

Al recibir un llamado, personal policial constató el fallecimiento de un hombre aún no identificado, quien fue colisionado por una camioneta Honda CRV gris conducida por un hombre de 79 años, acompañado por una mujer de 41, ambos oriundos de Libertador San Martín. Los ocupantes circulaban en sentido Norte-Sur cuando, por causas que se investigan, embistieron al peatón.

A pocos metros del sitio se halló un Citroën Xsara Picasso azul dentro de la maleza, que habría despistado previamente. Según las primeras hipótesis, el conductor del vehículo salió a la ruta en busca de ayuda y fue allí donde ocurrió el fatal desenlace, indicó el sitio Ahora.

El fiscal de Delitos Complejos, Laureano Dato, ordenó la intervención de la División Accidentología Vial, médico policial y Bomberos Zapadores, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue para su identificación y autopsia.