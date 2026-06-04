Senador de JxER mostró que "hace casi tres décadas, Busti impulsó una reforma previsional similar a la actual"

El senador provincial Rubén Dal Molín (JxER-Federación) dio a conocer un documento legislativo de 1997 que muestra que el gobierno de Jorge Busti (PJ) impulsó una reforma previsional “con varios de los mismos principios que hoy cuestiona la oposición”.

“Se trata de un proyecto presentado durante la gestión de Busti que proponía modificaciones en la edad jubilatoria, el cálculo del haber inicial y el régimen de movilidad, aspectos que forman parte del debate previsional que actualmente se desarrolla en la Legislatura”, explicó el legislador.

“El hallazgo es importante porque demuestra que el problema previsional no nació ahora ni fue inventado por este gobierno. Hace casi 30 años el propio peronismo identificó las mismas dificultades estructurales y propuso soluciones de la misma naturaleza que las que hoy estamos discutiendo”, afirmó luego.

El legislador recordó que el proyecto de 1997 sostenía que la edad jubilatoria vigente había quedado desactualizada respecto de otros regímenes previsionales y proponía elevarla a 63 años para los varones y 60 para las mujeres. “También planteaba ampliar el período utilizado para calcular el haber inicial y modificar la movilidad de las jubilaciones para darle mayor sustentabilidad al sistema”, acotó.

“Lo llamativo es que quienes hoy rechazan cualquier intento de reforma pertenecen al mismo espacio político que hace casi 30 años advertía sobre estos problemas y proponía cambios para resolverlos”, señaló.

A través de un comunicado de prensa, Dal Molín destacó además que los antecedentes no terminan en aquel proyecto.

“Durante los últimos años distintos dirigentes y funcionarios peronistas volvieron a reconocer públicamente la necesidad de revisar el sistema previsional. Gustavo Bordet habló de corregir inequidades, garantizar la sustentabilidad y preservar el 82 por ciento móvil. Hubo diagnósticos reiterados y advertencias permanentes. Lo que nunca hubo fue una decisión política para avanzar”, marcó.

El senador sostuvo que “el costo de esa postergación quedó reflejado en el deterioro de las cuentas previsionales” y continuó: “Mientras las reformas se discutían y se archivaban, el problema siguió creciendo. Lo que en 1997 era una advertencia, hoy es una urgencia. Por eso este debate debe darse con honestidad intelectual y responsabilidad política”.

Finalmente, Dal Molín afirmó que la reforma impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio busca afrontar “un problema estructural largamente conocido”.

“La discusión no debería centrarse en quién impulsa la reforma, sino en si estamos dispuestos a seguir ignorando un problema que el propio peronismo describió con claridad hace casi 30 años. El diagnóstico estaba escrito. Lo que faltó durante décadas fue la decisión de actuar”, comparó.