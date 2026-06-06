Reynaldo Sietecase disertó en Concepción del Uruguay sobre los desafíos del periodismo en la era digital

Reynaldo Sietecase brindó una charla en Concepción del Uruguay, en el marco del Día del Periodista.

La actividad fue organizada por la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay (APDU) en vísperas del Día del Periodista y convocó a periodistas, estudiantes, docentes y público en general.

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Periodista, la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay (APDU) organizó la charla abierta “El día después del periodismo”, que tuvo como protagonista al reconocido periodista y escritor Reynaldo Sietecase.

La actividad se desarrolló en el Auditorio Municipal “Arturo Illia” y reunió a periodistas, estudiantes, docentes, representantes institucionales y vecinos interesados en reflexionar sobre el presente y el futuro de la comunicación.

La apertura estuvo a cargo del presidente de la APDU, Alejandro Francia, socio fundador de la entidad, quien destacó la importancia de sostener espacios de capacitación, debate y defensa del ejercicio profesional. Posteriormente brindó unas palabras el secretario de Coordinación de Comunicación Ciudadana y Protocolo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Antonio Bachman, quien trabajó junto a la APDU en la organización de la actividad.

Moderado por el periodista Martín Barral, el encuentro permitió abordar temas centrales para el periodismo contemporáneo. Durante la charla, Sietecase analizó el impacto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las redes sociales y los cambios en los hábitos de consumo de información. También reflexionó sobre la necesidad de preservar la credibilidad, la rigurosidad profesional y la búsqueda de la verdad en un escenario donde la velocidad de circulación de contenidos plantea nuevos desafíos para los medios y los comunicadores.

Asimismo, compartió experiencias de su extensa trayectoria profesional en medios gráficos, radiales y televisivos, y respondió consultas del público sobre el futuro de la profesión, el rol de los periodistas frente a la desinformación y la importancia del pensamiento crítico en la construcción de una ciudadanía informada.

Tras la disertación se abrió un espacio de intercambio con los asistentes, quienes formularon preguntas y comentarios que enriquecieron el debate.

Como cierre de la jornada se realizó la entrega de presentes institucionales. En representación de la APDU participaron Martín Barral y Valentín Bisogni, quienes hicieron entrega de ejemplares de la colección “Historias Casi Desconocidas de Concepción del Uruguay”, publicada por Editorial El Miércoles. Por parte de la Municipalidad de Concepción del Uruguay acompañaron el intendente José Eduardo Lauritto y el concejal Pablo Presas, quienes entregaron al periodista el libro “Historia de Concepción del Uruguay”, del historiador y profesor Urquiza Almandoz.

La actividad formó parte de las acciones que la APDU impulsa para promover la formación permanente, el debate público y la reflexión sobre el presente y el futuro de la comunicación, en una fecha especialmente significativa para quienes ejercen el periodismo y la comunicación social.