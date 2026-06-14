Alemania goleó a Curazao y empezó pisando fuerte

Este domingo a partir de las 14 (hora de Argentina), Alemania enfrentó a Curazao en el marco de la primera fecha del Grupo E del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro en el NRG Stadium de Houston, Texas, fue Jalal Jayed, de Marruecos.

De arranque Curazao se mostró como un equipo valiente, que intentaría aprovechar cada posibilidad de contragolpe que se presente. De todas maneras, el dominio alemán fue tal en los primeros minutos que hasta los cinco minutos, momento en el que llegó el gol, los caribeños a duras penas habían pasado la mitad de la cancha.

El gol que abrió el marcador fue tras una muy buena pared al borde del área entre Felix Nmecha y Florian Wirtz que terminó con una suave definición del primero contra el poste izquierdo para el 1-0 parcial a los cinco minutos.

Ese gol no cambió la tónica del juego, pero tampoco mermó el ímpetu del equipo caribeño, que en un contragolpe encontró la inesperada igualdad. Ocurrió a los 20 minutos, luego de un rechazo del fondo alemán que no logró sacar la pelota de la zona de peligro. Desde la medialuna del área llegó Livano Comenencia, que sacó un remate bajo que se desvió en el camino y venció a Manuel Neuer para el 1-1 parcial.

Después de algunos minutos de resistencia, en los que la defensa de Curazao rechazó las ocasiones de su rival a partir de buenas intervenciones defensivas, finalmetne llegó el quiebre del partido. Fue luego de un buen centro de tiro de esquina desde la derecha de Nathaniel Brown que ubicó la diagonal de Nico Schlotterbeck. Su cabezazo al costado derecho venció a Eloy Room y puso el 2-1 parcial a los 37.

El tercer gol llegó tras una clara falta de Riechedly Bazoer sobre Nmecha dentro del área. El atacante llegó a puntear el balón antes de la intervención del defensor y provocó el penal que Kai Havertz cambió por gol con una suave definición contra el poste derecho del arco defendido por Room.

Ya en la segunda mitad del partido, un buen pase en profundidad de Joshua Kimmich permitió la aparición de Jamal Musiala adentro del área chica. El jugador de Bayern Munich definió cruzado y venció a Room para el 4-1 parcial al minuto del complemento.

Alemania no se conformó con la goleada parcial y fue a buscar más goles. El quinto llegó a los 22 minutos, luego de un toque de Nmecha dentro del área desde el centro hacia la izquierda del ataque que permitió la definición de primera de Nathaniel Brown. El remate del mediocampista entró por el costado izquierdo del arco de Room para el 5-1.

Diez minutos más tarde llegó el gol de Deniz Undav, que recibió la asistencia de Kimmich para el sexto gol alemán. Kimmich recibió el balón dentro del área tras un desborde por la izquierda y pase atrás. Luego de superar la salida del arquero, el mediocampista devenido en lateral por derecha jugó el balón al medio para Undav, que definió al arco ante dos defensores y marcó el 6-1.

Havertz fue el único que repitió. Ocurrió tras un contragolpe alemán en el que Undav envió un pase en profundidad entre los centrales que favoreció la carrera del atacante de Arsenal. Havertz se metió en el área y luego definió por encima de Room para el 7-1 que resultaría definitivo a los 42.

Después de un inicio con dudas, Alemania ganó con solidez por 7-1 y llega bien a su próximo partido, en el que enfrentará a Costa de Marfil el próximo sábado 20, desde las 17; mientras que a Curazao le tocará medirse con Ecuador, ese mismo día desde las 21.