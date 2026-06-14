Australia fue efectiva y superó a Turquía en el arranque del Grupo D

Este domingo por la madrugada de Argentina, Australia se enfrentó a Turquía en el marco de la fecha inicial del Grupo D. El duelo se disputó en el BC Place de Vancouver, Canadá, y contó con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

De arranque quedó claro que la intención de Australia era agazaparse e intentar buscar el contragolpe, cediendo completamente el protagonismo al equipo turco, que tiene la premisa de mantener una mayor posesión de la pelota. Pese a ser ese el contexto del encuentro, el más cómodo siempre pareció ser Australia.

Arda Güler tuvo las dos primeras ocasiones claras para el conjunto europeo. La primera fue tras una buena asociación por derecha que finalizó con un remate suyo por encima del travesaño; la segunda fue tras un buen centro de Baris Yilmaz desde la izquierda para la aparición del jugador de Real Madrid por el centro del área con un remate de primera que no sorprendió a Patrick Beach.

En la contra de esa jugada llegó la apertura del marcador. Un balón largo por la banda izquierda por parte de Paul Okon-Engstler favoreció la carrera de Nestory Irankunda por la banda izquierda. El atacante avanzó por la banda a pura velocidad, se sacó de encima a Yilmaz con un suave toque de derecha y definió frente a la salida de Ugurcan Çakir para el 1-0 parcial a los 27.

Apurado por la desventaja, Turquía fue a buscar la igualdad sin muchas ideas, pero tuvo un muy buen intento en los pies de Abdulkerim Bardakci con un remate de zurda de larga distancia que, intervención de Beach mediante, acabó dando en el poste. Fue la más clara del partido para el combinado dirigido por Vincenzo Montella.

Irankunda volvió a tener la chance de anotar en un contragolpe australiano. En esta ocasión, su avance de izquierda al centro terminó con un remate bajo y al medio que no sorprendió a Çakir, quien contuvo el tiro sin mayores dificultades.

Ya en la segunda mitad hubo otro contragolpe para el conjunto oceánico, pero en esta ocasión el enganche de Jordan Bos de izquierda al centro luego de la asistencia de Mohamed Toure acabó en un disparo que se fue muy desviado.

En un tiro de esquina que llegó apenas instantes después estuvo el cabezazo de Harry Souttar. Luego de un buen movimiento dentro del área, el alto defensor australiano ganó de cabeza y remató cruzado, pero se encontró con una buena atajada de Çakir que evitó su gol.

La pelota era de Turquía, pero las chances eran australianas. Eso hasta el tiro libre que ejecutó Güler a unos 25 metros del arco australiano. El remate bajo y esquinado del futbolista madridista no sorprendió a Beach, que despejó con una buena estirada hacia su costado derecho.

Beach volvió a intervenir luego de un buen avance de Zeki Celik por la banda derecha. El lateral llegó a meterse al área y definió con poco ángulo para su remate, pero el arquero intervino bien cubriendo el poste y envió el balón al tiro de esquina.

Pese a los constantes intentos de Turquía por la igualdad, un avance de Connor Metcalfe sentenció la historia. El mediocampista avanzó por el costado derecho y sacó un fuerte remate que resultó bajo y esquinado contra el poste izquierdo para transformarse en el 2-0 a los 29 minutos, desatando la alegría del público australiano.

Con dos de ventaja, los Socceroos controlaron los instantes finales de juego, resistiendo los constantes avances turcos en búsqueda del descuento. Una de las más claras fue en los pies de Kerem Aktürkoglu, que definió a quemarropa en el corazón del área tras un pase al medio y se encontró con una estupenda atajada de Beach.

El arquero volvió a lucirse en otro tiro libre, esta vez ejecutado por Hakan Calhanoglu al costado izquierdo de su arco. La buena estirada del arquero evitó el gol del descuento del conjunto turco, que insistió sin resultados. Australia ganó y dio un golpe sobre la mesa, quedando bien parado para la continuidad de la actividad del grupo.

En la segunda fecha, los dirigidos por Tony Popovic deberán enfrentarse al anfitrión, Estados Unidos, el próximo viernes desde las 16; mientras que el duelo entre Turquía y Paraguay comenzará a las 0 del sábado (ambos en horarios de Argentina).