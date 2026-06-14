Zaninetti y Unión de Crespo ganaron como visitantes

Este sábado por la noche se jugaron dos de los cuatro juegos correspondientes a la tercera fecha de la Liga de Mayores de básquet femenino. La acción se repartió en Gualeguaychú y Paraná, donde los locales buscaron una victoria que los acomodara en el torneo.

En el estadio José María Bértora, el local se llevó una sorpresa al caer ante Zaninetti de Concepción del Uruguay por 64-47. Las uruguayenses lograron un importante triunfo que les permitió saltar momentáneamente al liderazgo con el récord 2-1. Las Rojinegras perdieron su invicto y ahora también tienen un acumulado 2-1 con el que indefectiblemente dejarán de ser líderes.

El otro duelo fue en el estadio Raúl “Bibi” Gómez, en donde Talleres no pudo con Unión de Crespo. El conjunto crespense obtuvo su primera victoria del torneo con un resultado de 61-48 que le permitió dar el salto a la quinta ubicación de la tabla de posiciones.

Para este domingo queda pendiente la definición del líder del campeonato. Rocamora y Regatas se medirán en el estadio Julio César Paccagnella para determinar quién sigue invicto en el torneo: ambos tienen récord 2-0. El que gane en el duelo que comenzará a las 20 será el líder absoluto.

Fixture | Liga de Mayores femenina | Fecha 3

Sábado 13/6:

Central Entrerriano 47-64 Zaninetti.

Talleres 48-61 Unión (Crespo).



Domingo 14/6 - Desde las 20:

Rocamora - Regatas.

Social Federación - Urquiza Santa Elena.