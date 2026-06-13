Avanza la puesta en valor de esculturas que forman parte de la identidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná, a través de un convenio articulado con Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS, UADER), continúa con el trabajo de restauración y puesta en valor de un grupo de esculturas de alto valor simbólico y patrimonial.

Se trata de las tareas de restauración de cuatro obras emplazadas en la Cuesta de Izaguirre. En una segunda etapa se ejecutarán tareas de preservación de otras tres obras ubicadas en el espacio público de la ciudad.

En los últimos días se completaron tareas de preservación en tres de las cuatro esculturas ubicadas en la Cuesta de Izaguirre, en la zona del Parque Urquiza. El equipo de la cátedra Escultura en Espacios Públicos de la Tecnicatura en Escultura de la FHAyCS interviene la cuarta obra, en el marco de una primera etapa del plan que contempla el cuidado y la preservación del patrimonio artístico de Paraná.

El responsable del proyecto, el profesor Luis Gabriel Domínguez, aseguró que culminaron los trabajos de las siguientes obras: “Resurgimiento” y “Estructura figurativa”. A su vez, se avanza en la última etapa de restauración de “Homenaje al Pescador”. Mientras tanto, se trabaja en la obra “La gansa de los huevos de oro”, con nuevos materiales y un cuidado proceso de preservación.

Mientras que otras tres obras —”Los Cardinales”, “Luces y Sombras” y “Apacheta de ofrendas”— serán restauradas en una segunda etapa en espacios cerrados antes de su reubicación.

“La puesta en valor de estas esculturas refleja el compromiso de la Municipalidad con la preservación del patrimonio cultural de Paraná. Además, la articulación con la facultad permite que estudiantes participen activamente de estos procesos, incorporando experiencia profesional mientras contribuyen al cuidado de bienes que forman parte de nuestra identidad local”, señaló el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón.

“Entendemos al patrimonio como una construcción viva, que se fortalece cuando la comunidad se involucra en su conservación. Estas obras son parte de la historia y de la memoria de la ciudad”, concluyó.

En el trabajo están involucrados diez estudiantes, coordinados por el docente Gabriel Domínguez, quienes participan activamente en las tareas de restauración como parte de su formación profesional.