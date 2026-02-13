“Vengo a sanar”: Luciano Castro habló desde su internación

Tras su polémica separación de Griselda Siciliani, el actor Luciano Castro se internó por voluntad propia en un centro de sanación con el fin de “desintoxicarse” y alejarse del escándalo mediático por la filtración de sus múltiples infidelidades.

Si bien algunos medios hablan de que la internación estaría vinculada a un cuadro anímico, la información que tiene Agencia Noticias Argentinas es que el diagnóstico que motivó la urgencia del tratamiento estaría vinculado a una "adicción al sexo".

Esta mañana, Moria Casán hizo eco de la palabra oficial del actor, con la autorización oficial de él: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. La conductora de La mañana con Moria contó que pudo dialogar con el actor en los momentos que le permiten estar con el celular.

“Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”, reveló la One. Según explicó, el actor no se encuentra solo en el retiro: “Luciano está con otro actor y bailarín, Julián Sierra. Los dos se están acompañando. Él me dijo que haga visible su voz”.

Además, dejó saber que fue una decisión de él internarse, motivado por el intento de recuperar el vínculo con su expareja: “Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos”.

Fuente: Noticias Argentinas.