Régimen Penal Juvenil: “El Estado debe tener más herramientas para evitar que una criatura cometa delitos”

El abogado penalista de Paraná, Miguel Cullen, opinó respecto del proyecto que crea el Régimen Penal Juvenil y aseguró que “no sirve absolutamente para nada”, además de coincidir con otros expertos en que se trata de una ley anticonstitucional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cullen admitió que siguió “con mucha preocupación” el debate sobre el proyecto de Régimen Penal Juvenil y sostuvo que “es algo recurrente que cada tanto se vuelve a plantear esta cuestión de bajarle la punibilidad”.

Al respecto, explicó que “no es bajar la imputabilidad, sino que se trata de la punibilidad que es la posibilidad de aplicar una pena, entendida en el sentido de la pena que se les aplica también a los mayores que tiene que ver con el encierro penitenciario”.

“En el ejercicio de la profesión, tengo bastantes años y por mi experiencia la problemática de menores no tiene la gravedad que tiene en Provincia de Buenos Aires, Capital Federal o Rosario. Me decía Pablo Barbirotto que, en mi opinión, es una de las personas que más sabe de ley penal de menores en el país, que desde 2016 a la fecha tenía dos casos de homicidio de menores de 16 años, es decir que es muy esporádico y muy poco común en el país, salvo en Capital y en Gran Buenos Aires donde tienen mayor incidencia, pero de todos modos es un 1 o 2% de lo que es el universo global del país. Es decir, no es una problemática que amerite que se esté tratando como casi una solución a la inseguridad, que es una problemática que claramente pasa por otro lado, no por penar y punir a los menores de 16 años”, planteó.

Consideró además que “si uno toma un hecho aislado, un menor que sale en las cámaras cometiendo un hecho aberrante, por supuesto que tiene un impacto tremendo. Ahora, eso no se replica permanentemente, no es algo común, no es habitual, y eso es lo que no estamos evaluando. Y aún si fuese así, yo no creo que la solución sea la baja de la edad de punibilidad. Es decir, el Estado tiene que tener mayor cantidad de herramientas para evitar que una criatura, porque son gurises, estén cometiendo cualquier tipo de delito, no solamente los más aberrantes”.

En este marco, aclaró que “técnicamente estamos haciendo todo un examen que no podemos saber qué va a pasar porque, obviamente, hay que dejar que la ley actúe –porque creo que ya es un hecho consumado-, pero por la experiencia a nivel mundial esto no ha solucionado jamás nada”.

Como ejemplo, mencionó que “en Estados Unidos es cíclico que cada tanto tiempo haya menores de edad que ingresen a los establecimientos y maten a sus compañeros, y no tiene nada que ver con la punibilidad que tienen en Estados Unidos, o en Inglaterra donde pasa lo mismo, porque ellos tienen un régimen tremendo respecto a los menores”.

Advirtió que “sin desconocer la gravedad de ciertos hechos, creo que tenemos que ser un poco más creativos porque parece que la única solución es la que no viene dando resultados desde hace años. Lo mismo nos pasó con el aumento de pena en algunos delitos. Y está estudiado que eso no soluciona nada, hay que ir al foco del delito para evitar que se siga cometiendo, no a la consecuencia final”. “Me parece que no sirve para nada, no ayuda, nos coloca en una posición como sociedad bastante embromada, donde empezamos a ver a gurises ya como delincuentes, y sobre todo, no sirve para el objetivo final que sería la reducción de este tipo de delitos, que ya de por sí es muy poco, muy bajo”, aseveró.

En el mismo sentido, Cullen sostuvo que “si el sistema penitenciario argentino no está preparado para los adultos, mucho menos para los menores. Habría que crear nuevos centros de detención y eso sería bastante engorroso también para cada provincia, porque si decimos que tenemos muy baja incidencia de delitos graves cometidos por menores, vamos a tener un centro de detención vacío”.

“Insisto en que me parece que es más una cuestión recurrente, que en este marco histórico que estamos viviendo, calzó justo y se puede llevar adelante. Yo creo que esto ya es un hecho consumado, que va a salir la ley, pero que no sirve para nada y que va a generar muchísimo más contratiempos que beneficios”, opinó.

También advirtió que “es inconstitucional, pero también tenemos leyes que se están aplicando y que también creo que son inconstitucionales. (El defensor General) Maximiliano Benítez es una persona altísimamente capacitada para hablar sobre esto y adhiero a lo que dice, porque él está permanentemente con la problemática de los menores y sé también de su compromiso en este tema. Pero honestamente, en este momento histórico, creo que la Constitución está siendo casi como un elemento de referencia, no se aplica demasiado en muchísimos otros aspectos, no solo en la parte penal. Ha quedado casi como una especie de guía de consulta. No se sigue muy al pie de la letra”.

Por último, sobre el avance de la ley pese a tantas críticas, consideró que “desgraciadamente, en mi opinión personal, creo que tenemos muy mala calidad de la Legislatura, muy baja, muy pensando en las elecciones de corto plazo, no piensan en la sociedad, no tienen planificación. Esto no es nuevo, acá se legisla de acuerdo al humor social, que no está mal, pero sin tener en cuenta las consecuencias que puede traer esto, y la efectividad real. Hoy por hoy pareciera que legislar es una cuestión que está ajena a los legisladores, porque votan los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo”.