La segunda temporada de "En el Barro" llegó a Netflix

La segunda temporada de "En el Barro" ya está disponible en Netflix.

Tras el éxito de la primera temporada, este viernes llegó “En el Barro” a Netflix, con la segunda temporada y varios personajes nuevos.

La serie sigue la historia de Gladys "La Borges" Guerra (interpretada por Ana Garibaldi), la viuda de Mario Borges, quien tras ser condenada es trasladada a la prisión de máxima seguridad "La Quebrada". Allí deberá sobrevivir a un entorno hostil marcado por la violencia, las alianzas de poder y el pasado que la persigue, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La trama se desprende directamente de los eventos finales de “El Marginal”. Se estrena este viernes 13 de febrero y los capítulos ya se encuentran disponibles desde las 4 de la madrugada.

¿Qué se sabe de la segunda temporada de “En el Barro”?

Si bien la producción de Sebastián Ortega y Netflix suele trabajar con hermetismo, el desarrollo de este universo está planteado para expandirse:

El ascenso de Gladys: Se espera que, tras los eventos de la primera entrega, el personaje de Ana Garibaldi consolide su liderazgo en el penal, emulando el ascenso que tuvo su esposo en San Onofre.

Nuevas amenazas: La trama profundizaría en la corrupción del sistema penitenciario femenino y en cómo los lazos externos (el dinero de los Borges) siguen influyendo en el encierro.

Cameos confirmados: La conexión con la serie original se mantiene viva mediante la aparición de personajes icónicos de El Marginal que cruzan sus historias con las reclusas.

Serán 8 episodios para la nueva temporada.

Se suman la China Suárez, Verónica Llinás y Camila Peralta.

Fuente: Noticias Argentinas.