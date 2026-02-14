FIH Pro League: las Leonas vencieron a Australia y se acercan a la cima

Las "Leonas" ganaron sus cuatro partidos en Australia y se prenden en la lucha por el torneo.

Este sábado por la madrugada hubo acción para la selección argentina de hockey sobre césped femenino. En el marco de la FIH Pro League, el seleccionado argentino jugó su cuarto partido en Australia, en esta ocasión ante el seleccionado anfitrión.

Luego de la victoria ante este mismo rival del pasado miércoles por 1-0 en el Tasmania Hockey Centre de Hobart, el equipo dirigido por Fernando Ferrara volvió a medirse ante las australianas a las que en esta ocasión vencieron por 3-0.

Luego de la igualdad durante el primer cuarto, la selección argentina llegó al gol una vez en cada uno de los cuartos siguientes. A los dos minutos del segundo cuarto fue Zoe Díaz quien anotó el primer tanto. Luego apareció Eugenia Trinchinetti con su gol a los 14 minutos del tercer cuarto. Por último, Agustina Gorzelany anotó el 3-0 definitivo a los tres minutos del cuarto final.

Con el triunfo por 3-0, las Leonas alcanzaron los 17 puntos y se ubican en la tercera posición de la tabla de la FIH Pro League, a cuatro puntos de Países Bajos y Bélgica, líderes de la tabla con 21 unidades.

Para este partido la formación inicial contó con: Cristina Cosentino; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Agostina Alonso, María Granatto, Sofía Cairo, Eugenia Trinchinetti, Lara Casas, Juana Castellaro y Julieta Jankunas.

De esta manera, Argentina cerró su ventana en Australia sumando cuatro victorias con apenas un gol en contra y 11 goles a favor. Lo próximo será en Bélgica, el sábado 13 de junio frente a China. Habrá que esperar para volver a ver a las Leonas.

Resultados de Argentina en Australia

Martes 10/2:

5-0 vs. Irlanda.



Miércoles 11/2:

1-0 vs. Australia.



Viernes 13/2:

2-1 vs. Irlanda.



Sábado 14/2:

3-0 vs. Australia.