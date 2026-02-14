Huracán venció a Sarmiento y se prende entre las principales posiciones

Este sábado, la acción por la quinta fecha de la Liga Profesional se dio cita en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Allí, por la Zona B, Huracán recibió a Sarmiento de Junín en un duelo que contó con el arbitraje de Sebastián Martínez y la presencia en el VAR de Salomé Di Iorio.

El triunfo dejó a Huracán en la cuarta posición de la tabla con ocho puntos, mientras que Sarmiento marcha en la novena posición con seis unidades. En la próxima fecha, la interzonal, el Verde visitará a Estudiantes de La Plata a partir de las 18 del viernes 20; mientras que el Globo será visitante de Deportivo Riestra, el sábado 21, desde las 19.15.

-SÍNTESIS-

Huracán 1-0 Sarmiento.



Gol:

22’ST: Juan Bisanz.



Formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emanuel Ojeda, Facundo Waller; Oscar Cortés, Leonardo Gil, Alejandro Martínez; Jordy Caicedo.

DT: Diego Martínez.



Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Insaurralde, Yair Arismendi; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín.

DT: Facundo Sava.



Cambios:

ET: ingresó Renzo Orihuela por Thiago Santamaría (SAR).

17’ST: ingresó Juan Bisanz por Alejandro Martínez (HUR).

19’ST: ingresó Mauricio Martínez por Diego Churín (SAR).

20’ST: ingresó Manuel Mónaco por Santiago Salle (SAR).

26’ST: ingresó Jhon Rentería por Julián Contrera (SAR).

34’ST: ingresó Alexis González por Manuel García (SAR).

38’ST: ingresó Leonardo Sequeira por Oscar Cortés (HUR).

39’ST: ingresó Lautaro Mora por Emanuel Ojeda (HUR).

45’ST: ingresó Hugo Nervo por Leonardo Gil (HUR).

45’ST: ingresó Luciano Giménez por Jordy Caicedo (HUR).



Amonestados:

25’PT: Julián Contrera (SAR).

27’PT: Oscar Cortés (HUR).

37’PT: Juan Insaurralde (SAR).

2’ST: Santiago Salle (SAR).

4’ST: Diego Churín (SAR).

15’ST: Renzo Orihuela (SAR).

37’ST: Manuel Mónaco (SAR).

42’ST: Jhon Rentería (SAR).

50’ST: Luciano Giménez (HUR).



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Salomé Di Iorio.



Estadio: Tomás Ducó.