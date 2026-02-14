El ingreso fortuito de Davila le dio la victoria a Talleres

Este sábado, la acción correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 tuvo acción en Córdoba. En el estadio Mario Kempes, Talleres recibió la visita de Gimnasia de Mendoza en un duelo que contó con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado en el VAR por Sebastián Bresba.

La victoria dejó a los cordobeses en la séptima posición de la Zona A con siete puntos; mientras que el conjunto mendocino marcha en la décima posición con seis unidades. En la próxima fecha, de duelos interzonales, Talleres visitará a Rosario Central, el viernes 20, desde las 22.15. En el mismo día y horario, el Lobo mendocino enfrentará a su homónimo de La Plata.

-SÍNTESIS-

Talleres 2-1 Gimnasia (Mendoza).



Goles:

36’PT: Valentín Davila (TAL).

44’PT: Agustín Módica (GIM).

22’ST: Valentín Davila (TAL).



Formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Giovanni Baroni, Matías Galarza, Juan Sforza, Mateo Cáceres; Ronaldo Martínez y Bruno Barticciotto.

DT: Carlos Tévez.



Gimnasia: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Luciano Paredes, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni; Valentino Simoni y Agustín Módica.

DT: Ariel Broggi.



Cambios:

17’PT: ingresó Valentín Davila por Bruno Barticciotto (TAL).

ET: ingresó Lautaro Carrera por Ezequiel Muñoz (GIM).

9’ST: ingresó Alex Vigo por Gabriel Báez (TAL).

21’ST: ingresó Santiago Rodríguez por Agustín Módica (GIM).

29’ST: ingresó Julián Ceballos por Juan Franco (GIM).

29’ST: ingresó Brian Ferreyra por Valentino Simoni (GIM).

32’ST: ingresó Ulises Ortegoza por Giovanni Baroni (TAL).

32’ST: ingresó Diego Valoyes por Ronaldo Martínez (TAL).

32’ST: ingresó Martín Río por Mateo Cáceres (TAL).

42’ST: ingresó Esteban Fernández por Ulises Sánchez (GIM).



Amonestados:

33’ST: Augusto Schott (TAL).

34’ST: Brian Ferreyra (GIM).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Sebastián Bresba.



Estadio: Mario Kempes.