Inscripciones abiertas a un curso virtual sobre mediación y promoción de la lectura

Se anunció la apertura de inscripciones para el taller intensivo Libros, lectores y comunidades, una capacitación virtual destinada a personas interesadas en la promoción de la lectura en ámbitos no formales. La propuesta se desarrollará de manera sincrónica a través de una plataforma digital, entre los meses de marzo y abril, con encuentros semanales programados para los días miércoles de 18 a 20. La iniciativa busca brindar herramientas teóricas y prácticas para el diseño y planificación de actividades vinculadas al fomento de la lectura, para fortalecer la formación de mediadores culturales y educativos en todo el país.

La capacitación forma parte de la segunda edición de este taller intensivo y estará compuesta por ocho clases de dos horas cada una, dictadas por el equipo del Programa de Promoción del Libro y la Lectura, junto con la participación del Programa Territorio de Saberes y especialistas invitadas. A lo largo de los encuentros se abordarán contenidos vinculados a la planificación de talleres, estrategias de mediación lectora, análisis de públicos y selección de materiales, entre otros ejes.

La propuesta está dirigida a personas que tengan interés en desarrollar proyectos de promoción de la lectura en ámbitos no formales, como bibliotecas populares, centros culturales, espacios comunitarios, instituciones educativas y organizaciones sociales. El taller apunta a ampliar las posibilidades de acceso a la lectura mediante el fortalecimiento de iniciativas que promuevan la circulación de libros y el encuentro entre lectores.

Las clases se dictarán los días miércoles 11, 18 y 25 de marzo, y continuarán el 1, 8, 15, 22 y 29 de abril, siempre en el mismo horario.

El cupo será limitado y la modalidad de cursado implicará la participación en tiempo real en cada encuentro virtual.

La inscripción estará disponible hasta el 20 de febrero, a través de este formulario.