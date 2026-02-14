Ante Banfield, Racing sumó su segundo triunfo consecutivo

La actividad por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de este sábado comenzó en el estadio Florencio Sola. Allí, Banfield recibió a Racing en el marco de la Zona B del campeonato. El arbitraje estuvo a cargo de Pablo Dóvalo, acompañado por Lucas Novelli en el VAR.

La primera acción de peligro del partido favoreció al anfitrión. En un contragolpe, Tiziano Perrotta giró en mitad de cancha y habilitó la carrera de Mauro Méndez por el sector derecho del ataque. El uruguayo avanzó con la pelota y definió buscando el poste izquierdo de Facundo Cambeses, que reaccionó bien y envió el balón al tiro de esquina.

De ese córner llegó la primera polémica del encuentro. Tras el rechazo del fondo visitante, Ignacio Pais sacó un zapatazo desde afuera del área y clavó el balón en el ángulo superior izquierdo. Cuando el Taladro festejaba la ventaja, la intervención del árbitro anuló el tanto por la supuesta interferencia de Danilo Arboleda en el recorrido del balón.

En la continuidad del juego, Racing alcanzó la ventaja a los 27 minutos. Fue luego de un tiro de esquina desde el costado izquierdo que llegó a la posición de Tomás Conechny. El ex Godoy Cruz cabeceó contra el poste izquierdo y encontró una muy buena atajada de Facundo Sanguinetti. En el rebote apareció Marco Di Césare, que enganchó hacia la derecha y remató contra el poste izquierdo para poner el 1-0 parcial.

La siguiente llegada del equipo de Gustavo Costas fue nuevamente desde un tiro de esquina. Esta vez el centro de Gabriel Rojas buscó el anticipo de Santiago Solari, que después de tocar el balón provocó la mano de Perrotta. El árbitro observó la acción y sancionó penal.

De la ejecución se encargó Adrián Martínez, que remató su penal alto y al costado derecho del arco para poner el 2-0 parcial a los 46 minutos. Con la ventaja de dos goles, al Academia se fue al descanso con tranquilidad.

En el segundo tiempo la primera ocasión fue para el visitante, que sacó un contragolpe tras un tiro de esquina que acabó con la definición de Maravilla Martínez en el borde del área chica. Sanguinetti salió bien y sacó el remate con los pies, pero el rebote le quedó a Conechny que, para suerte del local, remató muy elevado pese a encontrarse prácticamente debajo del arco.

Banfield tuvo la chance del descuento en un tiro de esquina que David Zalazar ejecutó cerrado hacia el arco. El tiro de esquina del mediocampista desde el costado izquierdo casi sorprende a Cambeses: acabó dando en el travesaño.

Antes del final tuvo una chance más el conjunto visitante con una buena jugada personal de Adrián Fernández por el costado izquierdo. El atacante enganchó en dos ocasiones y remató bajo, buscando el poste derecho de Sanguinetti. El disparo le salió débil y el arquero local no tuvo dificultades para contener el tiro. Fue todo.

Con la victoria, la Academia llegó a seis puntos con los que ahora se ubica en la octava posición de la tabla dentro de su grupo. El Taladro, por su parte, quedó en la 12ª posición con apenas cuatro unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Pedro Troglio -que fue expulsado en este partido- recibirá a Newell’s, el sábado 21, desde las 17. El equipo de Avellaneda, por su parte, deberá visitar a Boca Juniors en el duelo interzonal de la fecha.

-SÍNTESIS-

Banfield 0-2 Racing.



Goles:

27’PT: Marco Di Césare.

46’PT: Adrián Martínez -penal-.



Formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais, Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta.

DT: Pedro Troglio.



Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

DT: Gustavo Costas.



Cambios:

ET: ingresó Bruno Zuculini por Baltasar Rodríguez (RAC).

15’ST: ingresó Bruno Sepúlveda por Tiziano Perrotta (BAN).

15’ST: ingresó David Zalazar por Lisandro Piñero (BAN).

19’ST: ingresó Matías Zaracho por Matko Miljevic (RAC).

19’ST: ingresó Valentín Carboni por Tomás Conechny (RAC).

32’ST: ingresó Neyder Moreno por Lautaro Gómez (BAN).

32’ST: ingresó Rodrigo Auzmendi por Mauro Méndez (BAN).

32’ST: ingresó Tomás Adoryán por Lautaro Villegas (BAN).

33’ST: ingresó Franco Pardo por Marcos Rojo (RAC).

42’ST: ingresó Adrián Fernández por Santiago Solari (RAC).



Amonestados:

31’PT: Baltasar Rodríguez (RAC).

39’PT: Lisandro Piñero (BAN).

6’ST: Tomás Conechny (RAC).

9’ST: Marco Di Césare (RAC).

30’ST: Santiago Solari (RAC).

37’ST: Valentín Carboni (RAC).



Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Florencio Sola.