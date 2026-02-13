Santa Anita recibe la décima edición del Country Fest con dos jornadas de música

La localidad entrerriana de Santa Anita será sede de la décima edición del Santa Anita Country Fest, un encuentro internacional dedicado a la música country que se desarrollará los días 14 y 15 de febrero en el Balneario Municipal. El evento es organizado por el Centro Deportivo El Porvenir Santa Anita, con el acompañamiento de la Asociación Música Country Argentina.

El festival comenzará ambos días a partir de las 17 y ofrecerá una amplia grilla artística integrada por bandas y solistas.

La programación prevista para el sábado 14 incluirá la participación de Duo de 2, Santa Anita Bluegrass Band, Branded Men, Queen Be, La Blue's Ayres Band, Orlando Curti & T.G.S. Montevideo, Hot Country y Hot Rod Band.

Para el domingo 15, la grilla artística continuará con la presentación de Duo de 2, Santa Anita Bluegrass Band, El Resto de Todos, Felipe y Ritmo Inmigrante, Cristian Luna & The Tock and Blues, Legendarios 70, Hot Pickin Brothers y The Rey Band.

En caso de malas condiciones climáticas, la organización dispuso el traslado de las actividades al Salón Centenario.

La entrada adquirida será válida para asistir a las dos jornadas.