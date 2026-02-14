Abrieron las inscripciones para la Maratón Acuática Chapetón–Paraná

La cuenta regresiva ya comenzó y la respuesta de los nadadores no se hizo esperar. La Maratón Acuática Chapetón - Paraná abrió oficialmente sus inscripciones y el registro avanza a muy buen ritmo, confirmando el fuerte interés que despierta cada nueva edición entre los amantes de las aguas abiertas. Con cupos limitados y participantes de distintos puntos del país que ya aseguraron su lugar, la expectativa crece de cara a una jornada que promete ser inolvidable.

El sábado 7 de marzo será el día señalado en el calendario. La tradicional prueba tendrá su largada desde El Chapetón y culminará en la playa del Club Atlético Estudiantes, en un recorrido que conjuga exigencia física, estrategia y el imponente marco natural que ofrece el río Paraná. Se trata de una competencia que año tras año se consolida como uno de los desafíos más convocantes del litoral.

Desde la organización, a cargo de la Asociación Civil Barrancas del Paraná, destacaron el sostenido movimiento de inscriptos en esta semana que pasó, que fue la de apertura de registros. Esto anticipa una convocatoria federal y un nivel competitivo destacado. Nadadores experimentados y también deportistas que buscan superarse en un nuevo reto ya confirmaron su presencia. La combinación de escenario natural, logística cuidada y tradición deportiva explica el interés que genera la prueba.

Más allá del aspecto competitivo, la Chapetón - Paraná se transformó en una prueba que moviliza a la ciudad. Familiares, entrenadores y público en general acompañan desde la costa y convierten la llegada a la playa del Club Atlético Estudiantes en un punto de encuentro y celebración tras el esfuerzo compartido en el agua.

A sumarse

Quienes deseen participar todavía están a tiempo de sumarse, aunque la recomendación es no demorar la decisión debido a los cupos limitados y al ritmo sostenido de inscripciones. El registro se realiza de manera online a través del sitio oficial.

El río volverá a ser escenario de una experiencia única, y todo indica que habrá una vez más un marco multitudinario para acompañarla.

Fuente: NG Comunicación Digital.