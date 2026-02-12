La peña en vivo Cuac! tuvo otra noche con gran respuesta de público

Fue este miércoles en la plaza del Patito Sirirí de Paraná. Un panel de profesionales compartió una charla sobre la tecnología en la vida cotidiana. Además se presentaron Juan Manuel Bilat, Chamamé Futuro (Federal) y Mística de Río. Con entrada libre y gratuita, organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Mirador Tec, con apoyo de Iapser.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó “la gran convocatoria de esta nueva temporada de Cuac!, donde compartimos ideas y música para seguir construyendo una cultura activa y participativa, con el rumbo de gestión que marca el ministro Manuel Troncoso”.

Lalo Mir, conductor del evento, agregó: “Es un ciclo muy interesante y ojalá que siga en próximas temporadas porque nos permite encontrarnos alrededor de la cultura y la conversación”.

El músico Juan Manuel Bilat, quien fue seleccionado para formar parte del escenario principal del Festival de Cosquín el próximo año, afirmó: “Es una gran alegría reencontrarnos con el público y compartir la gran noticia de que en el 2027 el chamamé entrerriano va a estar en un escenario con tanta historia”.

Desde el público, que disfrutó de una nueva noche de cultura al aire libre, Miguel de Paraná, aseguró: “Me gustó mucho la charla y la música en vivo, fue una propuesta muy buena”. Luján, también de Paraná, finalizó: “Vinimos en familia y la pasamos muy bien; fue una noche hermosa”.

El panel de profesionales estuvo integrado por: Lucina Palleiro (Psicóloga), Leandro Mayrata (Bioingeniero), Joel Lifschitz (fundador de Crossity, empresa de base tecnológica) y Nahuel Amore (Licenciado en Comunicación Social). También se presentaron Mística de Río (música electrónica con raíz folclórica) y Chamamé Futuro, un proyecto de música y danza integrado por jóvenes de Federal. La jornada fue acompañada por puestos gastronómicos de emprendedores de la zona.

La peña en vivo Cuac! fue parte de la agenda de verano que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia.