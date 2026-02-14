Forestello confirmó a los convocados para enfrentar a San Martín

Alan Sosa es uno de los diez convocados de Patronato que estuvo en 2025.

El Club Patronato informó a través de sus vías de comunicación la lista de convocados por Rubén Forestello para el debut en la Primera Nacional. El Patrón debutará en el estadio La Ciudadela, de Tucumán, enfrentando a San Martín de esa localidad. Jugarán el domingo desde las 19, con el arbitraje de Andrés Gariano.

Para su debut dentro de la Zona B, el entrenador confiará en varios de los refuerzos que llegaron en este mercado de pases. De la lista de 20 futbolistas, la mitad estuvieron en 2025. Los convocados son los siguientes:

-Arqueros: Alan Sosa y Román Peralta.

-Defensores: Maximiliano Rueda, Juan Salas, Fernando Evangelista, Franco Meritello, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra y Nahuel Genez.

-Mediocampistas: Facundo Heredia, Augusto Picco, Federico Bravo, Marcos Enrique, Juan Barinaga, Alejo Miró, Brandon Cortés, Valentín Pereyra.

-Delanteros: Renzo Reynaga, Hernán Rivero y Franco Soldano.

Los refuerzos que harán su estreno en esta lista del Patrón son Salas, Evangelista, Meritello, Genez, Heredia, Bravo, Cortés, Reynaga, Rivero y Soldano.

El rival también confirmó

San Martín de Tucumán también comunicó su lista de convocados para el duelo frente a Patronato. Andrés Yllana anunció a los 21 jugadores que lo acompañarán en el duelo ante el Patrón e incluyó a dos ex Patronato: Santiago Briñone y Nicolás Castro.

-Arqueros: Darío Sand y Nahuel Manganelli.

-Defensores: Lucas Diarte, Víctor Salazar, Tiago Peñalba, Ezequiel Parnisari, Guillermo Rodríguez y Nicolás Ferreyra.

-Mediocampistas: Santiago Briñone, Laureano Rodríguez, Kevin López, Matías García, Nicolás Castro, Alan Cisnero y Jorge Juárez.

-Delanteros: Lautaro Ovando, Benjamín Borasi, Luciano Ferreyra, Facundo Pons, Diego Diellos y Gonzalo Rodríguez.