Femicidio en Gualeguay: “Todo está bajo investigación”, dijo el subjefe Departamental de Policía

“Creo que no escapamos a la realidad de la sociedad en toda la región. Tenemos un número importante de denuncias diarias por violencia de género, que no han llegado a este extremo”, afirmó el jefe policial.

El subjefe de la Departamental de Policía de Gualeguay, Mauricio Ferreyra, confirmó detalles de lo ocurrido este jueves con el femicidio de una mujer y la posterior detención de su presunto agresor.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Ferreyra confirmó que “cerca de las 10.30 del jueves se tomó conocimiento de una persona lesionada en la zona sur de la ciudad, por lo que se hace presente personal de salud y policía, donde se constata que la mujer no tenía signo vital. A simple vista se trataría de una muerte en forma violenta, por lo que se da intervención al personal de la justicia, haciéndose presente de forma inmediata a la doctora Josefina Beherán y el doctor Rodrigo Molina”.

En cuanto al trabajo policial inmediato, puntualizó que “se empieza a hacer un relevamiento de personas en la zona, entrevistas con vecinos, para ver si pudieron aportar algo relacionado al hecho que se investiga y se pudo dar con un supuesto autor, según indicaron los vecinos, que no son testigos presenciales porque el hecho habría ocurrido dentro de una vivienda. Horas más tarde se detiene a un masculino, de aproximadamente 50 años, que estaría indicado como el supuesto agresor”.

Sostuvo que “por el momento, lo que se conoce es que el supuesto agresor es un vecino, que tenía un bar y el tipo de relación es tarea investigativa”.

Asimismo, también indicó que “no hay denuncias formales” contra la persona detenida y aclaró que “es toda tarea investigativa, se sigue recabando datos con los vecinos, familiares, y se sigue con la investigación. En este momento la persona está detenida y no ha sido llamada a declarar”.

Explicó que “una denuncia formal es cuando alguien se hace presente en una sede, ya sea policial o judicial. Después, puede haber llamados telefónicos donde se acude a un domicilio, también se toma información y muchas veces se la trae a la víctima a denunciar, y por eso decimos que está toda una tarea investigativa”. “En este caso hubo unos llamados, pero se continúa con la investigación”, aseveró.

Sobre la situación del detenido, confirmó que “en este momento está en un nosocomio local bajo custodia policial”.

Por otra parte, consultado por la situación general de Gualeguay en relación con agresiones y femicidios, el jefe policial evaluó: “Creo que no escapamos a la realidad de la sociedad en toda la región. Tenemos un número importante de denuncias diarias por violencia de género, que no han llegado a este extremo”.