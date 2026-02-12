Se abrió la inscripción para el 26° Encuentro De Costa a Costa en Concepción del Uruguay

La Asociación Civil De Costa a Costa lanzó la inscripción para participar del 26° Encuentro De Costa a Costa y el 11° Festival, que se desarrollarán el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero en Concepción del Uruguay.

Con más de una década de trabajo sostenido por la cultura entrerriana —el movimiento nació en 2012 y lleva 14 años de actividad ininterrumpida—, De Costa a Costa volvió a convocar a artistas, músicos, gestores culturales y público interesado en la identidad litoraleña a sumarse a esta nueva edición del tradicional encuentro que cada verano reúne a más de 100 personas de la región y provincias vecinas.

Durante tres jornadas, el Encuentro ofrecerá charlas con referentes de la cultura y la música local, conciertos, intervenciones musicales en Banco Pelay, peña, taller de ensambles, salidas al río, muestra radial y otras actividades que buscan pensar, difundir y revitalizar la cultura entrerriana y del Litoral. La edición 2026 marcará la 26ª realización consecutiva del espacio.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del formulario disponible en el perfil de Instagram de la Asociación (@decostaacosta.ok) o comunicándose al 011 3003-6105. El costo es de $20.000 e incluye alojamiento, actividades, desayuno y comidas. Desde la organización aclararon que el Encuentro se realiza sin fines de lucro y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad, Agmer, Río Uruguay Seguros, entre otras instituciones.

Festival en el Itapé, con entrada libre y gratuita

En el marco del Encuentro, el domingo 15 desde las 20.30 se llevará adelante el 11° Festival De Costa a Costa en el Balneario Itapé, con entrada libre y gratuita. El escenario recibirá a la Orquesta De Costa a Costa, Los Concepcioneros, Memorias del Agua (Paysandú), Biondi-Muñoz Cuarteto, Los Monchos y Ociel Cettour, entre otros.

A lo largo de sus distintas ediciones, el festival ha contado con figuras de peso de la música entrerriana y regional como Víctor Velázquez, Raúl Barboza, Chango Spasiuk, Teresa Parodi, Yamila Cafrune y Jorge Méndez, consolidándose como una de las citas culturales más relevantes del verano en Concepción del Uruguay y la región.

Habrá servicio de cantina, puestos artesanales y baños, y el público podrá asistir con su sillón para disfrutar de la jornada al aire libre.