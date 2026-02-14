Cerúndolo enfrentará a Darderi en la final del ATP de Buenos Aires

Francisco Cerúndolo se impuso en las semifinales ante Etcheverry y buscará el título.

Este sábado se definieron los finalistas del Argentina Open 2026. El ATP 250 de Buenos Aires tuvo la disputa de sus semifinales este sábado con presencia de tres argentinos: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Sebastián Báez. El agregado fue el italiano Luciano Darderi.

En la primera de las dos semifinales se dio la lógica. El primer preclasificado del torneo, Cerúndolo, venció a Etcheverry en sets corridos por 6/3 y 7/5, con lo que protagonizará su tercera final en Buenos Aires (perdió las anteriores ante Diego Schwartzman y Joao Fonseca). Tardó menos de dos horas en barrer a su compatriota para dar el paso hacia la final.

En la otra semifinal no hubo posibilidades para el representante argentino Sebastián Báez cayó con claridad frente al italiano Luciano Darderi en sets corridos por 7/6 y 6/1. Aunque el primer set fue muy parejo, el europeo no dejó dudas en el segundo set y avanzó hacia la definición del certamen.

Darderi buscará su quinto trofeo ATP luego de los tres ganados en 2025 (Marrakech, Bastad y Umag) y su primer título de 2024 en Córdoba.

Este domingo se disputará la final del certamen. Será a partir de las 16 en el Court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

En el mano a mano, Darderi y Cerúndolo están 2-2. El último antecedente es en Bastad 2025: fue victoria de Darderi en las semifinales luego de tres sets que lo depositaron en la definición (luego se quedó con el título).