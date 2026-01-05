El Gobierno enfrenta el primer vencimiento fuerte del año en medio de dudas

El Gobierno ultima los detalles para afrontar este viernes 9 de enero el primer vencimiento significativo de deuda de 2026, que supera los US$4.200 millones, en un contexto marcado por tensiones financieras, volatilidad en las tasas de interés y el inicio de la primera semana completa bajo el nuevo régimen de bandas cambiarias.

El Tesoro Nacional necesita reunir alrededor de US$1.500 millones adicionales para completar el pago sin recurrir a las reservas internacionales del Banco Central. En ese marco, el Ministerio de Economía anunciaría en las próximas horas un préstamo con bancos internacionales, una señal que el mercado sigue de cerca en medio de crecientes interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema económico.

El detalle del vencimiento fue informado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En bonos bajo legislación local (BONARES), correspondientes a los títulos AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41, el Estado debe pagar US$1.187 millones en capital y US$462 millones en intereses. A esto se suman compromisos por bonos globales en euros (GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46), por US$125 millones de capital y US$60 millones de intereses. En tanto, los bonos globales en dólares (GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46) concentran el mayor monto: US$1.397 millones de capital y US$982 millones de intereses.

Durante enero también vencen compromisos con organismos internacionales por US$300 millones de capital y US$140 millones de intereses, además de US$148 millones en Letras del Banco Central. En total, el mes presenta obligaciones por US$3.008 millones en capital y US$1.792 millones en intereses.

El pago llega en un momento sensible para el programa económico. En el plano local, la dinámica de las tasas volvió a ocupar un lugar central en los últimos días, aun con un mercado operando a media máquina por el feriado de Año Nuevo. La volatilidad se hizo sentir con fuerza en el mercado de cauciones, donde se registraron tasas de hasta el 100%, en un contexto de escasez de liquidez y ausencia de licitaciones del Ministerio de Economía en el corto plazo.

A este escenario se suma el frente externo. En los últimos días, el Congreso de Estados Unidos analizó el swap de monedas con la Argentina por US$20.000 millones. El Servicio de Investigación recordó: “Específicamente, el Departamento del Tesoro acordó comprar hasta u$s20.000 millones en pesos al Banco Central de Argentina a cambio de dólares estadounidenses, utilizando recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) del Departamento”.

Señalaron que “ni el Departamento del Tesoro ni el gobierno argentino han revelado públicamente los detalles del acuerdo, incluida su duración”. De acuerdo al informe, para fines de octubre de 2025, el BCRA había intercambiado pesos por u$s2.500 millones a través de dicha línea. “Es inusual, pero no inédito, que el secretario del Tesoro utilice recursos del FSE para apoyar a gobiernos extranjeros”, remarcaron.

