Se postergó hasta febrero la implementación del nuevo esquema de subsidios al gas y la electricidad

La Secretaría de Energía presentó el nuevo sistema de Subsidio Energético Focalizado, que reemplaza la segmentación vigente y ajusta los consumos bonificados.

La implementación del nuevo esquema de subsidios para el gas, la electricidad y las garrafas se postergó para febrero. Según dijeron fuentes oficiales al diario La Nación, todavía es necesario que se publique un decreto reglamentario y luego la Secretaría de Energía dará a conocer los nuevos precios de gas y de generación eléctrica. Todo esto haría demorar su implementación para el próximo mes.

La decisión se toma en un contexto de desaceleración inflacionaria —ayer se conoció que 2025 registró el índice de precios más bajo de los últimos ocho años—, aunque con una aceleración puntual en diciembre pasado. Según fuentes oficiales, la postergación de los aumentos no responde a ese escenario macroeconómico, sino a demoras de carácter burocrático.

Con el nuevo esquema, ya no habrá segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos), sino que solo existirán dos categorías de usuarios: quienes reciben subsidios y quienes no. Por otra parte, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino que variarán en los meses de mayor consumo energético.

El gobierno de Javier Milei publicó a principios de mes en el Boletín Oficial el decreto 943 con los detalles del nuevo sistema de Subsidio Energético Focalizado (SEF), con el que busca reducir el gasto en el sector del 0,65% del PBI al 0,5% (US$3000 millones), consignó el diario La Nación.

Según cálculos de la consultora Economía y Energía (EyE), los usuarios de menores ingresos afrontarían los mayores incrementos tarifarios, estimados en un 20% en electricidad, mientras que, en gas, se ubicarían alrededor de un 23% por encima de los valores de 2025.

La depuración del padrón detectó más de 370.000 solicitudes a nombre de personas fallecidas.

Sin embargo, estos aumentos van a diferir según el mes del año, ya que las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme, sino que variarán según el periodo de mayor consumo energético.

Con el esquema anterior, recibían bonificaciones en gas y electricidad los hogares con ingresos declarados de hasta 3,5 canastas básicas totales (CBT), equivalentes a $4,58 millones. Dentro de este grupo, casi 6 millones de usuarios eléctricos y 2,89 millones de gas están registrados como ingresos bajos, con ingresos menores a 1,5 CBT ($1,96 millones).

El nuevo umbral para acceder al subsidio son tres CBT (hoy, $3,93 millones). Por lo tanto, los usuarios de ingresos bajos conservarán el beneficio de manera automática, mientras que parte de los usuarios de ingresos medios lo perderán.

La Secretaría de Energía calculó que alrededor de 140.000 familias de ingresos medios perderán la bonificación. La fundación FIEL, sin embargo, estimó 500.000 usuarios de electricidad y 300.000 de gas, resaltó el diario La Nación.

El Estado subsidiará solamente el 50% del costo del gas en invierno, cuando el consumo residencial se quintuplica.

Bajo el nuevo esquema, habrá una reducción promedio de los subsidios en torno al 44% sobre el gas y de 15% en la electricidad para los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según cálculos de la consultora EyE.

Debido a la alta informalidad, el Estado continuará analizando el patrimonio de cada usuario para detectar casos en los que haya subsidios otorgados de manera indebida, dijeron fuentes oficiales.

Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse: sus datos serán migrados automáticamente al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), y podrán actualizarse cada mes con una declaración jurada.

En electricidad, los hogares que califiquen tendrán una bonificación del 50% sobre un bloque de consumo de hasta 300 kWh mensuales en verano e invierno, y de 150 kWh en primavera y otoño. Si superan esos límites, abonarán el costo pleno por el excedente.

Hasta ahora, los subsidios cubrían el 65% de un bloque de hasta 350 kWh mensuales para ingresos bajos y el 50% de hasta 250 kWh para ingresos medios. En la práctica, el Estado subsidiará un volumen mensual menor de electricidad.

En gas, el subsidio del 50% ahora se aplicará solo entre abril y septiembre, cuando el consumo residencial se multiplica por cinco por las bajas temperaturas. El resto del año, todos los usuarios pagarán el precio pleno, equivalente a US$3,80 por millón de BTU (medida inglesa que se usa en el sector), sin bonificación, publicó el diario La Nación.

El Gobierno dispuso además que el precio del gas para los hogares se mantenga estable durante todo el año, a diferencia de lo que ocurre en la industria y el comercio, donde el valor sube a US$4,50 en invierno y baja a US$2,90 en verano cuando hay menos demanda. Los bloques de consumo subsidiado no sufrirán modificaciones porque contemplan las necesidades estacionales de cada región.

De manera excepcional, durante 2026 habrá una bonificación adicional del 25%, que había a comenzar en enero, pero se pospuso para el próximo mes. Así, en febrero, la electricidad tendrá un subsidio total del 75%, y el gas —que no cuenta con subsidios en verano— un descuento del 25%. Ese plus se reducirá 2% por mes hasta desaparecer al año.

Los beneficiarios del Programa Hogar deberán inscribirse nuevamente para mantener el subsidio a las garrafas.

Según la Secretaría de Energía, con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda eléctrica, el 35% de los usuarios pagará una factura promedio menor a $22.000; el 66%, menos de $44.000, y el 81%, por debajo de $67.000.

En el caso del gas, durante el invierno, el 56% pagará menos de $14.000; el 75%, menos de $56.000, y el 83%, menos de $73.000.

Los usuarios residenciales pagan hoy en promedio el 55% del costo de la electricidad y el gas. Con el nuevo esquema, en 2026 la cobertura pasará al 76% en electricidad y al 79% en gas.

Los hogares de ingresos altos (7,32 millones de usuarios de electricidad y 4,46 millones de gas) también sentirán el impacto del nuevo esquema. Hasta ahora pagaban un valor de referencia que estaba subsidiado de manera indirecta y no reflejaba el costo real del sistema. El cambio también afectará con fuerza a las industrias y comercios que no tienen contratos firmados a largo plazo y deben pagar el precio de mercado (spot) en cada momento.

En cuanto a los usuarios de garrafas, se incorporarán al nuevo régimen los 3,36 millones de beneficiarios del Programa Hogar. Recibirán una bonificación mensual equivalente al valor total de una garrafa de 10 kilos ($21.000) en invierno y al 50% del costo por mes durante el resto del año. Desde enero deberán inscribirse en el sitio oficial de la Secretaría de Energía (www.argentina.gob.ar/subsidios).